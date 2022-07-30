شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يتراجع عن تحديثات ضخمة بسبب كيم كارداشيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت إنستجرام مرة أخرى عن تغييرات ضخمة بعد أن دعمت كايلي جينر وكيم كارداشيان حملة فيروسية تطالب التطبيق "بالتوقف عن محاولة أن يكون تيك توك".

أُجبر الرؤساء على عكس بعض التحديثات المخطط لها بعد أن قال عدد كبير من المستخدمين إنهم قد اكتفوا.

سيقوم إنستجرام بشكل كبير بإلغاء تخطيط ملء الشاشة الجديد الذي كان جاهزًا.

سيقلل أيضًا من عدد المشاركات الموصى بها.

غضب المستخدمون في جميع أنحاء العالم من الخطط هذا الأسبوع واتهموا التطبيق بنسخ تيك توك.

يقرأ الميم الفيروسي: "اجعل إنستجرام مرة أخرى".

"توقف عن محاولة أن أكون تيك توك، أريد فقط أن أرى صورًا لطيفة لأصدقائي."

في حديثه قبل تصاعد رد الفعل، قال رئيس إنستجرام آدم موسيري، 39 عامًا يوم الثلاثاء الماضي إن "المزيد من إنستجرام سيتحول إلى مقاطع فيديو بمرور الوقت".

وأثار مارك زوكربيرج ، 37 عامًا غضب المستخدمين أكثر عندما اقترح أن تطبيقاته ستعرض المزيد من المشاركات من الحسابات التي لا تتابعها في المستقبل.

إلا أنهم الأن يخضعون للضغوط وفقا لما نقله موقع ذا صن، حيث قال موسيري لـ Platformer: "أنا سعيد لأننا خاطرنا - إذا لم نفشل بين الحين والآخر ، فنحن لا نفكر بشكل كبير أو جريء بما فيه الكفاية".

"لكننا بالتأكيد بحاجة إلى اتخاذ خطوة كبيرة إلى الوراء وإعادة تجميع صفوفنا.

"عندما تعلمنا الكثير ، نعود بنوع من الأفكار الجديدة أو التكرا، لذلك سنعمل من خلال ذلك". "بالنسبة إلى تصميمات الخلاصة الجديدة، يشعر الأشخاص بالإحباط وبيانات الاستخدام ليست رائعة.

"لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى اتخاذ خطوة كبيرة إلى الوراء ، وإعادة تجميع صفوفنا ، ومعرفة كيف نريد المضي قدمًا."