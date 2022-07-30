فيديو متداول للحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني في ماليزيا

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر الحساب الرسمي لمركز الفلك الدولي، بموقع "تويتر"، مساء السبت، مقطع فيديو متداول يرصد لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني في ماليزيا.

وكتب حساب مركز الفلك الدولي على الفيديو: "فيديو تم تصويره قبل دقائق من ماليزيا يوثق لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع المقطع الذي يوثق سقوط حطام الصاروخ الصيني في مدينة كوشينج عاصمة ولاية سرواك في ماليزيا، فيما لم يتم التأكد من صحته.

وكانت الصين قد أطلقت في الـ 24 من يوليو 2022 الوحدة الثانية (وحدة وينتيان) لمحطة الفضاء الصينية تيانجونج، وقد رست الوحدة بنجاح كما هو مخطط لها بعد 13 ساعة تقريبا مع الوحدة الأساسية تيانخه والتي كانت تدور بالفعل في المدار، وكعادة هذا النوع من الصاروخ فإن عملية عملية إعادة الدخول غير خاضعة للرقابة، كما حدث فى مرات سابقة ونتج عن إطلاقين سابقين لصاروخ Long March 5B عمليات إعادة دخول غير خاضعة للرقابة للمرحلة الأولى للصاروخ، في عامي 2020 و 2021.