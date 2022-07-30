بعد خروجه عن السيطرة.. معهد البحوث الفلكية يوضح مكان سقوط الصاروخ الصيني

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، تفاصيل الصاروخ الفضائي الصيني "لونج مارش 5 بي الثالث" والمحتمل سقوطه مساء اليوم السبت.

وقال القاضي، في بيان أصدره اليوم ونقله موقع "مصراوي"، إنه تبعًا للحسابات التي يقوم بها المعهد القومي للبحوث الفلكية، متوقع سقوط الصاروخ الصيني في أستراليا والمحيط الهادي.

وأضاف القاضي في بيانه: "لكن يتم تحديث البيانات بشكل سريع طبقًا لسرعة الصاروخ (سريعة جدا)".

وكانت الصين قد أطلقت في الـ 24 من يوليو 2022 الوحدة الثانية (وحدة وينتيان) لمحطة الفضاء الصينية تيانجونج، وقد رست الوحدة بنجاح كما هو مخطط لها بعد 13 ساعة تقريبا مع الوحدة الأساسية تيانخه والتي كانت تدور بالفعل في المدار، وكعادة هذا النوع من الصاروخ فإن عملية عملية إعادة الدخول غير خاضعة للرقابة، كما حدث فى مرات سابقة ونتج عن إطلاقين سابقين لصاروخ Long March 5B عمليات إعادة دخول غير خاضعة للرقابة للمرحلة الأولى للصاروخ، في عامي 2020 و 2021.