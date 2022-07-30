شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية فى مقاطعة سيتشوان بجنوب غربى الصين يوم الجمعة الماضية، وأطلقت هذه الأقمار الاصطناعية، باعتبارها المجموعة الثالثة من عائلة ياوقان-35 ، فى التاسعة مساءً بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-2D ودخل المدار المخطط بنجاح.

وكان صاروخا صينيا قد خرج عن السيطرة، وذلك بعد عام من خروج أحد الصواريخ عن السيطرة وسقوطه بالنهاية المحيط الهندى، ويخشى الخبراء من أن جزءًا من صاروخ لونج مارش 5 بي، الذي يبلغ وزنه 21 طنًا، والذي تم إطلاقه إلى الفضاء يوم الأحد الماضى، قد يفشل في الاحتراق بالكامل أثناء دخوله الغلاف الجوي للأرض مرة أخرى، ثم ينخفض إلى السطح في مكان غير مؤكد وبسرعة كبيرة، وفقا لشينخوا الصينية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، انطلق أحدث صاروخ في البلاد من موقع الإطلاق وينتشانج في مقاطعة جزيرة هاينان الجنوبية، وكان يحمل مختبرًا جديدًا يعمل بالطاقة الشمسية، ووحدة تجربة وينتيان، لتضاف إلى محطة تيانجونج الفضائية الصينية.

ومع ذلك، يشعر الخبراء بالقلق من أن أجزاء من المرحلة الأساسية للصاروخ قد تسقط على الأرض في تكرار لإطلاق الصين الماضي والذي شهد تناثر الحطام عبر المحيط الهندى.