شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا: نبدأ الانسحاب من محطة الفضاء.. لكن لا موعد نهائياً بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" إن بلاده لم تحدد موعداً لانسحابها من محطة الفضاء الدولية وفقا لما نقلته العربية نت.

وأبلغ يوري بوريسوف، رئيس روسكوزموس المعين حديثاً، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع أن الوكالة قررت مغادرة محطة الفضاء الدولية "بعد عام 2024".

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء تصريحات أدلى بها بوريسوف خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي وقال فيها: "نحن نبدأ عملية الخروج. سواء كان ذلك في منتصف عام 2024 أو 2025، كل هذا يتوقف على حالة وقدرة العمل في محطة الفضاء الدولية. لكن حقيقة أننا سنبدأ في القيام بذلك ليست سراً".

ومحطة الفضائية الدولية، التي تم إطلاقها في عام 1998، ظلت مأهولة بشكل مستمر منذ نوفمبر 2000 في إطار شراكة بقيادة الولايات المتحدة وروسيا تضم أيضا كندا واليابان و11 دولة أوروبية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقعت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" وإدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" اتفاقاً جديداً للتعاون في نقل رواد الفضاء الأميركيين والروس إلى المحطة.

ويُعد هذا الاتفاق الآن واحداً من آخر روابط التعاون بين الدولتين مع اشتعال التوترات بسبب الحرب في أوكرانيا.