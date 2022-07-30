شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه جهاز Backbone One الجديد للتحكم بالألعاب لهواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة سوني مطورة جهاز بلايستيشن عن جهاز جديد للتحكم بألعاب الفيديو على هواتف آيفون، وفق موقع phonearena، حيث جاء هذا الجهاز ليسمح بالتحكم بالألعاب على الهواتف، وربما رأت الشركة أن هذا الخيار أسهل وأقل كلفة.

ويحمل الجهاز اسم Backbone One، ولا يتوفر سوى لمستخدمي هواتف آيفون في الوقت الحالي، أما مستخدمو هواتف أندرويد، فعليهم الانتظار حتى يتم إصدار نسخة لهم.

ويتطلب هذا الجهاز اتصالاً قوياً بالإنترنت، وكذلك وجود جهاز ألعاب بلايستيشن 5 أو 4 لدى المستخدم، ولتشغيل الألعاب عبر هذا الجهاز يحتاج المستخدم إلى وضع آيفون داخله واستخدام تطبيق PS Remote Play للعب بلايستيشن عن بعد والوصول إلى ألعاب PS5 أو PS4 مباشرة من الهاتف.

وقالت الشركة إن هذا الجهاز يمكنه التحكم بالألعاب المتوفرة على متجر تطبيقات أبل وغيرها من خدمات البث التي تدعم الجهاز، مثل ألعاب Xbox Game Pass Ultimate، وكذلك لعبة Call of Duty: Mobile، وغيرها المزيد.

ولا يتطلب الجهاز أي شحن لأنه يستمد طاقته من الهاتف مباشرة، وسيكون متوفراً للشراء في عدة دول، هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأستراليا ونيوزلندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وهولندا والمملكة المتحدة، وستقوم الشركة بتوفيره في بلدان أخرى.

وستصل النسخة التي تعمل على هواتف آندرويد خلال شهر نوفمبر المقبل، وستكون متاحة بنفس السعر البالغ 100 دولار، ويتوفر الجهاز باللونين الأبيض والأسود، علماً أن الأول فيه أزرار مثل أزرار جهاز التحكم الخاص بمنصة بلايستيشن، أما الأسود فأزراره مثل أزرار جهاز التحكم الخاص بمنصة إكس بوكس.