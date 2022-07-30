شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول سائحة مصرية فى الفضاء.. انطلاق رحلة "نيو شيبرد" الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Blue Origin عن موعد انطلاق رحلة New Shepard السادسة المأهولة، حيث تم تحديد موعد انطلاق الرحلة NS-22 في 4 أغسطس المقبل، ومن المنتظر أن يتم الإطلاق في تمام الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي، أو 3:30 مساءا بتوقيت القاهرة.

وكشفت الشركة مؤخرًا عن الركاب الذين سيسافرون إلى حافة الفضاء هذه المرة، ومن بين هؤلاء سارة صبري و ماريو فيريرا، و واللذان سيكونان أول مصرية وبرتغالي يشاركون في رحلات الشركة السياحية للفضاء، فيما ستصبح متسلقة الجبال فانيسا أوبراين أول امرأة تصل إلى قمة جبل إيفرست ، وتغامر بالذهاب إلى تشالنجر ديب (يُعتقد أنها أعمق نقطة في المحيط) وتعبر خط كارمان - الحد الفاصل بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء الخارجي.

ويضم الطاقم أيضًا كوبي كوتون ، أحد مؤسسي قناة يوتيوب الكوميدية والكوميديا ​​الشهيرة Dude Perfect ، والمدير التنفيذي للاتصالات ستيف يونج، أما الراكب السادس هو كلينت كيلي الثالث ، الذي بدأ مشروع مركبة الأرض المستقلة في وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA) في الثمانينيات.

وبحسب التقارير فإن New Shepard هي كبسولة صاروخية قابلة لإعادة الاستخدام تمنح الركاب رؤية للأرض مقابل سواد الفضاء وتتيح لهم تجربة انعدام الوزن لبضع دقائق، وتستغرق كل مهمة New Shepard حوالي 11 دقيقة من الإقلاع إلى هبوط الكبسولة.

بالإضافة إلى ذلك ، أصدرت Blue Origin الشعار الخاص بمهمة NS-22، وتتضمن بعض الرموز المضمنة في التصميم ما يلي:

- تمثل أهرامات مصر سارة صبري وتحتفل بإنجازها كأول مصرية تذهب في رحلة سياحية إلى الفضاء.

- يمثل خندق ماريانا إنجاز فانيسا أوبراين في الوصول إلى أعماق تشالنجر ، أعمق نقطة على الأرض.

- تم تصوير كبسولة الطاقم على أنها كرة سلة ، وترمز إلى اللقطات الحيلة لـ Dude Perfect ودور Coby Cotton في المشاركة في تأسيس الشركة.

- تمثل سفينة ماجلان التراث البرتغالي لماريو فيريرا وشغفه الدائم بالمغامرة.

- ترمز الأسماك التي تسبح أسفل سفينة ماجلان إلى شغف ستيف يونغ بصيد الأسماك.

-يمثل Stagecoach تطلعات كلينت كيلي الثالث للوصول البشري إلى حدود الفضاء الجديدة.

- معزز نيو شيبرد وجبال غرب تكساس ممثلة أيضًا في الشعار.