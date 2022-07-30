شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الوطن العربى فى أمان.. الكشف عن موعد ومكان سقوط حطام الصاروخ الصينى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مركز الفلك الدولى عن موعد سقوط بقايا حطام الصاروخ الصيني المتوقع سقوطه اليوم السبت 30 يوليو، ونشر مركز الفلك الدولى، العديد من التغريدات عبر حسابه على تويتر، جاء فيها: "سقوط حطام الصاروخ الصيني، الوطن العربي في مأمن، موعد السقوط هو اليوم 30 يوليو 2022، ما بين الساعة 15:28 والساعة 19:28 جرينتش، الخطوط الحمراء والخضراء تبين المناطق التي قد يسقط الحطام فوقها، لن يمر الحطام خلال هذه الفترة فوق الوطن العربي".

وكانت الصين، أطلقت يوم 24 يوليو 2022، صاروخا فضائيا اسمه "Long March 5" من طراز"CZ-5B"، حاملا معه إحدى القطع الرئيسية المسماة "Wentian" وذلك للالتحام مع محطة الفضاء الصينية "Tiangong".

فى سياق آخر، ستنطلق مهمة القمر Artemis 1 التابعة لناسا بعد شهر واحد، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، وتعمل الوكالة على إطلاق صاروخ Artemis 1 في 29 أغسطس، والذي سيستخدم صاروخًا ضخمًا بنظام الإطلاق الفضائي (SLS) لإرسال كبسولة Orion غير المأهولة في مهمة متعددة الأسابيع حول القمر والعودة.



موقع سقوط الصاروخ الصينى Long March 5

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإن هذا التاريخ المستهدف لم يتم تحديده بشكل قاطع مع ذلك؛ فيجب أن يفي فريق Artemis 1 بمجموعة متنوعة من عمليات الدفع والمعالم الأخرى لتحقيق ذلك.

ويعد 29 أغسطس هو مجرد واحد من ثلاثة تواريخ في نافذة إطلاق مهمة Artemis 1 المقبلة، إلى جانب 2 سبتمبر و 5 سبتمبر، وكما يوحي اسمها، ستكون Artemis 1 أول مهمة في برنامج Artemis التابع لناسا لاستكشاف القمر ، والذي يهدف إلى تأسيس وجود بشري دائم على القمر وحوله بحلول أواخر عام 2020.

ستكون هذه هي الرحلة الأولى لصاروخ SLS القوية التي تأخرت طويلًا والثانية لمركبة Orion، التي تفوقت في رحلة تجريبية سريعة إلى مدار حول الأرض في عام 2014.



موقع سقوط الصاروخ الصينى Long March 5