شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ميتا" تحذر أوروبا مجدداً بسحب "فيسبوك" و"إنستجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت شركة ميتا بلاتفورمز الأمريكية تهديدها بسحب خدمات موقعي فيسبوك وانستجرام للتواصل الاجتماعي، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد لنقل البيانات عبر المحيط الأطلسي وفقا لما نقلته البيان الإماراتية.

وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تحذير ميتا يأتي في ظل حظر وشيك على نقل البيانات تواجهه الشركة بالفعل من هيئة حماية البيانات الأيرلندية التي تراقب شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وقالت ميتا في ملف تنظيمي بشأن أنشطتها أمس الجمعة: إن هيئة حماية البيانات الأيرلندية يمكن أن تصدر قراراً رئيسياً بشأن حظر محتمل لعمليات نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.