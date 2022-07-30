شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تجري اختبارا أوسع للألعاب فى تطبيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري تيك توك اختبارًا أوسع للألعاب في تطبيقها الشامل،حيث أضافت الشركة مؤخرًا طريقة لمنشئي المحتوى في بعض الأسواق (بما في ذلك الولايات المتحدة) لإلحاق واحدة من تسع ألعاب مصغرة بمقطع فيديو عن طريق النقر فوق الزر Add Link واختيار خيار MiniGame. عندما يصادف المشاهدون مقطع فيديو مرتبطًا بلعبة ، يمكنهم بدء تشغيلها بالنقر على رابط بجوار اسم المستخدم لمنشئ المحتوى.

صرح متحدث باسم تيك توك لـ TechCrunch "في الوقت الحالي، نستكشف جلب ألعاب HTML5 إلى TikTok من خلال التكامل مع مطوري ألعاب واستوديوهات الجهات الخارجية". إحدى الألعاب من Aim Lab ، الشركة المصنعة لتطبيق تدريب هدف مشهور لنفسه الاسم. تسمى لعبة تيك توك الخاصة بها باسم Mr.Aim Lab's Nightmare وفقا لموقع Engadget.

لا تحتوي أي من الألعاب على إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق في الوقت الحالي والمشروع في المراحل الأولى من الاختبار. يبحث تيك توك عن كيفية (أو إذا) يصنع المنشئون المحتوى من حولهم ، وكيف يتفاعل المستخدمون مع الألعاب. كما تلاحظ The Verge ، يمكن للمستخدمين تسجيل طريقة لعبهم ومشاركتها في فيديو جديد.

أشارت التقارير في الأشهر الأخيرة إلى أن تيك توك كانت جاهزة لدفعة كبيرة في الألعاب. اشترت الشركة الأم بايت دانس مطور الألعاب Moonton Technology العام الماضي. تعاونت تيك توك مع Zynga في لعبة محمولة حصرية تسمى Disco Loco 3D ؛ أصبحت لعبة خيرية تسمى Garden of Good ، والتي يمكن للاعبين من خلالها دفع التبرعات إلى Feeding America ، متاحة على النسخة الأمريكية من تيك توك في يونيو. اختبرت تيك توك سابقًا ألعاب HTML5 في فيتنام.

قامت شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى بدفع ألعاب الأجهزة المحمولة ، بما في ذلك آبل وجوجل ومؤخراً نتفليكس. أصبحت Zynga عملاقًا للألعاب الاجتماعية بمساعدة وصول فيسبوك الهائل، بينما انتقل فيسبوك إلى الألعاب السحابية في عام 2020.

ليس سراً أن ميتا تحاول محاكاة العديد من ميزات تيك توك عبر تطبيقاتها، لذلك من المثير للاهتمام رؤية تيك توك أخذ ورقة من كتاب اللعب على فيسبوك على واجهة الألعاب.