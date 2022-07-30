شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى مضادة لإيلون ماسك ردا على دعوى تويتر لإتمام صفقة الاستحواذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت أوراق محكمة أن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أقام دعوى قضائية مضادة للقضية التي رفعتها شركة تويتر لإلزامه بإتمام صفقة الاستحواذ على الشركة بمبلغ 44 مليار دولار وفقا لما نقلته البيان الإماراتية عن رويترز.

كانت قاضية في ولاية ديلاوير الأمريكية قالت في وقت أمس الجمعة إن محاكمة ستبدأ في 17 أكتوبر وتستمر خمسة أيام للنظر في الدعوى التي رفعتها منصة التواصل الاجتماعي ضد أغنى شخص في العالم.

وأظهرت وثيقة قضائية، أن قطب الأعمال إيلون ماسك طلب من قاضية تحديد 17 أكتوبر موعداً لبدء محاكمة تستمر 5 أيام للبت في قضية تتعلق بمسعاه للتراجع عن صفقة الاستحواذ على شركة تويتر والتي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار، وذلك بدلاً من العاشر من الشهر نفسه مثلما طلبت منصة التواصل الاجتماعي.