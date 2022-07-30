شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء حائرون بعد اكتشاف ثقوب غامضة فى قاع المحيط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف مجموعة من العلماء بعض الثقوب الغامضة وغير المبررة في قاع البحر على بعد 1.7 ميلًا تحت سطح المحيط الأطلسي - وطلبوا من مستخدمي فيس بوك مساعدتهم في تحديد المسافات البادئة الفريدة التي تشكل خطًا مستقيمًا، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

كتبوا على صفحة فيس بوك الخاصة باستكشاف المحيطات التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) :" حسنًا مستخدمي فيس بوك، حان الوقت لإخراج قبعات العلماء هذه!".



تقرير ديل ميل

جاء في المنشور: "لاحظنا العديد من هذه المجموعات الفرعية من الثقوب في الرواسب، تم الإبلاغ عن هذه الثقوب سابقًا من المنطقة، لكن أصلها لا يزال غامضًا. بينما تبدو وكأنها من صنع الإنسان، فإن أكوام الرواسب الصغيرة حول الثقوب تجعلها تبدو وكأنها قد تم حفرها بواسطة شيء ما.



الرحلة الاستكشافيه



استكشاف الثقوب



الثقوب الموجود فى قاع المحيط

المستكشفون هم جزء من رحلة إلى ريدج 2022 التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وهي سلسلة من ثلاثة استكشافات للمحيطات تشمل رسم الخرائط ومركبة تعمل عن بعد لاكتساب فهم أفضل لمناطق المياه العميقة حول ميد أتلانتيك ريدج وهضبة الأزور ومنطقة صدع تشارلي جيبس.