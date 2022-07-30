شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذيرات لشركة أبل من ضعف الطلب على أجهزتها في الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر بعض المحللين يوم الجمعة من أن شركة آبل يجب أن تستعد لضعف الطلب في الصين حيث يحد المتسوقون من الإنفاق في اقتصاد ضعيف، بعد أن قال صانع أيفون إن الطلب انتعش في منتصف يونيو بعد إغلاق COVID-19 الذي أعاق المبيعات.

وذكرت شركة أيفون المصنعة يوم الخميس أن الإيرادات الفصلية في الصين الكبرى تراجعت بنسبة 1٪ ، لتقطع سلسلة من الأرباع القوية في المنطقة، وبشكل عام ، ارتفعت إيرادات Apple بنسبة 2٪ ، متجاوزة التقديرات ، وقالت الشركة إنه لم يكن هناك تباطؤ في الطلب على أجهزة أيفون على مستوى العالم على الرغم من تحول مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى سلبية.

وألقى رئيس شركة آبل ، تيم كوك ، باللوم في انخفاض عائدات الصين الكبرى على عمليات الإغلاق الصارمة في المدن الصينية ، والتي أجبرت الملايين على البقاء في منازلهم وأضرت بالاقتصاد الصيني، وقال: "لقد شهدنا طلبًا أقل بناءً على عمليات إغلاق COVID في المدن التي تأثرت بإغلاق COVID. وشهدنا انتعاشًا في تلك المدن نفسها في نهاية الربع في الإطار الزمني لشهر يونيو".

وقوضت القيود الصارمة التي تفرضها الصين للقضاء على فيروس كورونا الانتعاش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، حيث تحوم ثقة المستهلك بالقرب من أدنى مستوياتها القياسية ، وتباطؤ الاستثمار الخاص ، وبلغ معدل البطالة بين الشباب 19.3٪ ، مما دفع دعوات لتحفيز حكومي أكثر إلحاحًا.

وأعلنت Apple هذا الأسبوع عن تخفيضات على أجهزة أيفون وغيرها من الأجهزة للعملاء الصينيين ، وهي خطوة تقوم بها أحيانًا عندما تكون المبيعات بطيئة، ومع ذلك ، فإن الشركة معزولة أكثر عن الاقتصاد الضعيف لأنها العلامة التجارية الرائدة الوحيدة التي تقدم أجهزة باهظة الثمن ، كما قال محللون.

وقالت شركة Counterpoint Research يوم الأربعاء إن إجمالي مبيعات الهواتف الذكية الصينية في الفترة من أبريل إلى يونيو تراجعت بنسبة 14.2٪ على أساس سنوي وبلغت الأحجام أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات، وارتفعت حصة آبل في السوق في الصين بشكل طفيف إلى 15.5٪ في الربع ، حتى مع انخفاض حجم مبيعاتها بنسبة 5.8٪ ، حسبما قال Counterpoint ، وهي ضربة أصغر مقارنةً بـ Oppo و Xiaomi و vivo.

قال ويل وونغ ، محلل IDC ، إنه على عكس أواخر عام 2020 ، عندما ارتفع الطلب على الهواتف في الصين بعد إغلاق COVID الأول ، من المتوقع أن تتقلص مبيعات الهواتف، ووقال: "الأمر لا يقتصر على الإغلاق فحسب ، بل هناك عوامل أخرى ، مثل الإجراءات الحكومية الصارمة للتكنولوجيا والتباطؤ في سوق العقارات ، جميعها لها تأثير سلبي على ثقة المستهلك".