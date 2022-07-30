شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تستعد لإطلاق مهمة القمر Artemis 1 خلال شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستنطلق مهمة القمر Artemis 1 التابعة لناسا بعد شهر واحد، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، وتعمل الوكالة على إطلاق صاروخ Artemis 1 في 29 أغسطس، والذي سيستخدم صاروخًا ضخمًا بنظام الإطلاق الفضائي (SLS) لإرسال كبسولة Orion غير المأهولة في مهمة متعددة الأسابيع حول القمر والعودة.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإن هذا التاريخ المستهدف لم يتم تحديده بشكل قاطع مع ذلك؛ فيجب أن يفي فريق Artemis 1 بمجموعة متنوعة من عمليات الدفع والمعالم الأخرى لتحقيق ذلك.

ويعد 29 أغسطس هو مجرد واحد من ثلاثة تواريخ في نافذة إطلاق مهمة Artemis 1 المقبلة، إلى جانب 2 سبتمبر و 5 سبتمبر.

وكما يوحي اسمها، ستكون Artemis 1 أول مهمة في برنامج Artemis التابع لناسا لاستكشاف القمر ، والذي يهدف إلى تأسيس وجود بشري دائم على القمر وحوله بحلول أواخر عام 2020.

ستكون هذه هي الرحلة الأولى لصاروخ SLS القوية التي تأخرت طويلًا والثانية لمركبة Orion، التي تفوقت في رحلة تجريبية سريعة إلى مدار حول الأرض في عام 2014.

تستعد وكالة ناسا لـ Artemis 1 منذ شهور، فهي رحلة مصممة بشكل أساسي لإظهار أن SLS و Orion جاهزان لحمل رواد الفضاء، لكن المهمة لها أهداف ثانوية أيضًا.

ستركب 10 أقمار صناعية على شكل مكعبات على صاروخ القمر الضخم، حيث ستؤدي هذه المركبات الفضائية الصغيرة مجموعة متنوعة من الأعمال خارج الأرض، من البحث عن الماء على القمر إلى الإبحار الشمسي إلى الكويكب إلى اختبار كيفية تأثير إشعاع الفضاء السحيق، فستكون مهمة Artemis 1 طويلة، لكن المدة الدقيقة تعتمد على تاريخ الإقلاع، وذلك بفضل الديناميكيات المدارية.