شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل: لدينا أكثر من 860 مليون اشتراك مدفوع عبر جميع الخدمات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل العملاقة للتكنولوجيا أن لديها الآن أكثر من 860 مليون مشترك مدفوع في جميع خدماتها ، والتي تشمل - أبل Music و أبل TV + و أبل News و iCloud والمزيد، وقال لوكا مايستري ، الرئيس المالي لشركة أبل ، إن الشركة شهدت زيادة في مشاركة العملاء مع خدماتها خلال الربع.
وقال خلال مكالمة أرباح ربع يونيو مع المحللين: "لدينا الآن أكثر من 860 مليون اشتراك مدفوع عبر الخدمات على منصتنا ، وهو ما يزيد عن 160 مليونًا خلال الأشهر الـ 12 الماضية وحدها".
ذكر المدير المالي أن قطاع الخدمات سجل عائدات ربع شهر يونيو بلغت 19.6 مليار دولار ، بزيادة 12 في المائة على الرغم من 500 نقطة أساس تقريبًا من رياح العملات الأجنبية المعاكسة والتأثيرات من أعمالنا في روسيا وبيئة الاقتصاد الكلي، و قال مايستري "يعكس المستوى القياسي للأداء لمجموعة خدماتنا خلال ربع حزيران (يونيو) قوة نظامنا البيئي على عدة جبهات: أولاً ، استمرت قاعدتنا المثبتة في النمو ، لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عبر كل قطاع جغرافي وفئة منتج رئيسية ".
"وأخيرًا ، نواصل تحسين نطاق وجودة عروض خدماتنا الحالية ، بدءًا من التدفق المستمر للمحتوى الجديد على أبل TV + و أبل Arcade إلى الميزات الجديدة الرائعة التي أعلنا عنها مؤخرًا لـ iCloud و أبل Music ، والتي نؤمن بها لعملائنا سيحبون "، وقدمت أبل براءات اختراع جديدة لمشروعها "الأكثر سرية"، وفي الوقت نفسه ، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبل ، تيم كوك ، إنه في غضون عامين ونصف منذ إطلاقها ، حصلت أبل TV + الآن على 250 فوزًا وأكثر من 1100 ترشيحًا للجوائز.