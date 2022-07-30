شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل: لدينا أكثر من 860 مليون اشتراك مدفوع عبر جميع الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل العملاقة للتكنولوجيا أن لديها الآن أكثر من 860 مليون مشترك مدفوع في جميع خدماتها ، والتي تشمل - أبل Music و أبل TV + و أبل News و iCloud والمزيد، وقال لوكا مايستري ، الرئيس المالي لشركة أبل ، إن الشركة شهدت زيادة في مشاركة العملاء مع خدماتها خلال الربع.

وقال خلال مكالمة أرباح ربع يونيو مع المحللين: "لدينا الآن أكثر من 860 مليون اشتراك مدفوع عبر الخدمات على منصتنا ، وهو ما يزيد عن 160 مليونًا خلال الأشهر الـ 12 الماضية وحدها".

محللون لديهم "تحذير صيني" لأبل ذكر المدير المالي أن قطاع الخدمات سجل عائدات ربع شهر يونيو بلغت 19.6 مليار دولار ، بزيادة 12 في المائة على الرغم من 500 نقطة أساس تقريبًا من رياح العملات الأجنبية المعاكسة والتأثيرات من أعمالنا في روسيا وبيئة الاقتصاد الكلي، و قال مايستري "يعكس المستوى القياسي للأداء لمجموعة خدماتنا خلال ربع حزيران (يونيو) قوة نظامنا البيئي على عدة جبهات: أولاً ، استمرت قاعدتنا المثبتة في النمو ، لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عبر كل قطاع جغرافي وفئة منتج رئيسية ".

"وأخيرًا ، نواصل تحسين نطاق وجودة عروض خدماتنا الحالية ، بدءًا من التدفق المستمر للمحتوى الجديد على أبل TV + و أبل Arcade إلى الميزات الجديدة الرائعة التي أعلنا عنها مؤخرًا لـ iCloud و أبل Music ، والتي نؤمن بها لعملائنا سيحبون "، وقدمت أبل براءات اختراع جديدة لمشروعها "الأكثر سرية"، وفي الوقت نفسه ، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبل ، تيم كوك ، إنه في غضون عامين ونصف منذ إطلاقها ، حصلت أبل TV + الآن على 250 فوزًا وأكثر من 1100 ترشيحًا للجوائز.