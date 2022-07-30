شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي لجوجل يكشف عن خريطة 3D لـ 200 مليون بروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الذكاء الاصطناعي DeepMind من جوجل عن بنية ثلاثية الأبعاد 3D من 200 مليون بروتين موجودة في كل كائن حي، مما يمكن العلماء من الوصول الفوري إلى معلومات متعمقة حول اللبنات الأساسية للحياة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اعتاد العلماء قضاء عدة أشهر أو سنوات لفهم بنية البروتينات قبل برنامج الذكاء الاصطناعي المعروف باسم AlphaFold الذي حل واحدة من أصعب مشاكل علم الأحياء في نوفمبر 2020، فغالبًا ما استخدم الباحثون أدوات مثل الأشعة السينية، ولكن هذه المعلومات المعقدة متاحة الآن بأسرع بحث Google.

يمكن أن يتنبأ AlphaFold ببنية جميع البروتينات تقريبًا، سواء في الحيوانات أو النباتات أو البشر أو البكتيريا أو الكائنات الحية الأخرى، المعروفة للعلم.

تعد هذه القدرة على رؤية بنية البروتين بسرعة في ثلاثة أبعاد ذات قيمة للعلماء الذين يسعون إلى علاج الأمراض والباحثين الذين يتطلعون إلى حل مشاكل مثل التلوث البلاستيكي، لأنها تمنحهم نظرة مفصلة تمامًا على البروتينات التي تدعم جميع العمليات البيولوجية.

لكن هناك مخاوف من أن خوارزمية اكتشاف الأدوية للعلماء يمكن، مع بعض التعديلات الطفيفة، أن تولد تركيبات سامة مثل عامل الأعصاب VX وجزيئات الحرب الكيميائية الأخرى.

وكشفت DeepMind أنها اتبعت مسارًا "مسؤولاً" من خلال التشاور مع أكثر من 30 خبيرًا في علم الأحياء والأخلاق والأمن والسلامة بحيث يمكن مشاركة فوائد الذكاء الاصطناعي بطريقة تقلل من المخاطر المحتملة.