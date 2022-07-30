شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تسببت مقاطع فيديو TikTok فى طرد فتاة من وظيفتها التكنولوجية بأمريكا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن أن امرأة في مدينة دنفر الأمريكية فقدت وظيفتها بعد أن انتقلت إلى TikTok لمشاركة زيادة راتبها، ووفقًا لتقرير في USA Today ، "نشرت Lexi Larson على حساب TikTok الخاص بها كيف حصلت على وظيفة جديدة في صناعة التكنولوجيا مما أدى إلى زيادة دخلها من 70.000 دولار إلى 90.000 دولار".

وبحسب ما ورد حصل الفيديو على 168000 مشاهدة، وبدت متحمسة للرد ، نشرت المزيد من مقاطع الفيديو في الأسبوعين التاليين، في مقاطع الفيديو هذه ، تحدثت عن كيفية حصولها على وظيفتها الجديدة.

وقالت لارسون إن صاحب عملها سرعان ما اكتشف حسابها على TikTok، حيث جعلها ذلك تزيل بعض مقاطع الفيديو خوفًا من تعرض كبار السن لها للإهانة، ومع ذلك ، يبدو أن هذا قد فات الأوان ، حيث قالت في مقطع فيديو لاحق إنها طُردت بسبب مشاركاتها على TikTok، وقال لارسون في الفيديو: "لذا ، تيك توك طردتني"، و بالنسبة لسبب إقالتها ، قالت إنه قيل لها إنهم سيطردونها من العمل "لأنهم قالوا إن امتلاك هذا الحساب كان مصدر قلق خاص بالسلامة لأنني أستطيع نشر شيء خاص".

ثم تناولت لارسون التفاصيل حول معرفة أن الحديث عن راتبها محمي فيدراليًا بموجب القانون بموجب قانون علاقات العمل الوطنية في الولايات المتحدة، لكنها لم تكشف عن اسم صاحب عملها.