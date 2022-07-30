شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 طرق لنقل جهات الاتصال من أيفون قديم إلى آخر جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تحصل على أيفون جديد، فإن أحد الأشياء التي تريد القيام بها هو نقل قائمة جهات الاتصال الخاصة بك من الهاتف القديم، ويوفر لك أيفون طرق لاسترداد جهات الاتصال الخاصة بك في أي وقت، حتى إذا فقدت أيفون القديم الخاص بك، وإليك كيفية نقل جهات الاتصال بين أجهزة أيفون بثلاث طرق وفقا لما ذكره موقع "Business insider".

كيفية نقل جهات اتصال أيفون باستخدام مزامنة iCloud إذا كان لديك كل من أيفون القديم وهاتفك الجديد وكلاهما يعمل، فمن السهل تحميل جهات الاتصال على الهاتف الجديد، فقط تأكد من أنك في مكان ما به شبكة Wi-Fi مستقرة عند القيام بذلك.

1. قم بتوصيل كلا الهاتفين بشبكة Wi-Fi وقم بتسجيل الدخول إلى حساب معرف Apple نفسه على كليهما.

2. على الهاتف القديم، افتح تطبيق "الإعدادات".

3. اضغط على ملف تعريف Apple ID الخاص بك.

4. اضغط على iCloud.

5. اضغط على مفتاح التبديل بجوار جهات الاتصال.

6. عند ظهور النافذة المنبثقة "ماذا تريد أن تفعل مع جهات الاتصال المحلية الموجودة على جهاز أيفون الخاص بك؟" اضغط فوق دمج.

7. في الهاتف الجديد، افتح تطبيق الهاتف.

8. اضغط على جهات الاتصال في القائمة السفلية.

9. اسحب اسمك لأسفل وحرره، وستشعر باهتزاز خفيف عندما يحين وقت إطلاقه، لتحديث قائمة جهات الاتصال.

كيفية نقل جهات اتصال أيفون باستخدام نسخة iCloud الاحتياطية إذا لم تنجح مزامنة iCloud، أو إذا لم يعد هاتفك القديم معك أو لا يعمل بشكل صحيح، يمكنك استخدام جهات الاتصال التي تم نسخها احتياطيًا إلى حساب iCloud الخاص بك لتحميل معلومات الاتصال على iPhone جديد.

1. قم بتشغيل iPhone الجديد واتبع الخطوات للانضمام إلى شبكة Wi-Fi.

2. عند تحميل شاشة التطبيقات والبيانات، اضغط فوق استعادة من نسخة iCloud الاحتياطية.

3. قم بتسجيل الدخول إلى معرف Apple الخاص بك باستخدام نفس البريد الإلكتروني وكلمة المرور اللذين استخدمتهما مع هاتفك القديم.

4. سترسل Apple رمز مرور إلى أي جهاز Apple آخر لديك، أو يمكنك اختيار إرساله إليك أيضًا. استرجعها وأدخلها في النافذة المنبثقة لتطالبك بإدخال رمز المرور.

5. وافق على الشروط والأحكام بالضغط فوق موافق.

6. اختر أحدث نسخة احتياطية من قائمة النسخ الاحتياطية.

7. اضغط فوق "متابعة" وسيتم تثبيت النسخة الاحتياطية وجهات الاتصال الخاصة بك، بالإضافة إلى كل شيء آخر موجود على النسخة الاحتياطية، وسيعتمد إكمال العملية على حجم النسخة الاحتياطية وسرعة شبكتك.



كيفية نقل جهات الاتصال أيفون باستخدام iTunes 8. اتبع مجموعة التعليمات التالية لإنهاء إعداد الهاتف الجديد.كيفية نقل جهات الاتصال أيفون باستخدام iTunes يمكنك أيضًا مزامنة جهات الاتصال مع هاتفك الجديد باستخدام iTunes.

1. مع اتصال iPhone الجديد بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، افتح تطبيق iTunes لسطح المكتب.

2. اضغط فوق رمز iPhone في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة.

3. في القائمة اليسرى، اضغط فوق معلومات.

4. اضغط فوق مربع الاختيار لـ Sync Contacts.

5. اضغط فوق "تطبيق" في الركن الأيمن السفلي.