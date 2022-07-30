شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدة فضاء تحكى تجربتها مع رائحة المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "من السهل التعود على الرائحة، لكن يجب عليك تجنب القمامة والمرحاض"، هكذا علقت رائدة الفضاء الأوروبية سامانثا كريستوفوريتي على رائحة مسكن الرواد في الفضاء، فقالت إن هناك "رائحة غريبة" مستمرة على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، قد تستغرق بضعة أيام لتعتاد عليها.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، أضافت سامانثا، "عندما وصلت إلى هنا قبل شهرين في رحلتي الثانية، كان بإمكاني على الفور شم رائحة غريبة للغاية أعادتني على الفور إلى ذكريات وأحاسيس روائح رحلتي الأولى.. لكن في غضون أيام، اعتدت على ذلك، والآن لا أستطيع إحساس هذه الرائحة بعد الآن."

لم توضح كريستوفوريتي كيف تبدو رائحة محطة الفضاء الدولية، على الرغم من أنها كشفت أن المرشحات القادرة لمحطة الفضاء تزيل معظم الروائح.

علق رواد فضاء آخرون على روائح الفضاء مثل البارود أو الأوزون، خاصةً لأنه يُعتقد أن الأكسجين الذري يتشبث ببدلات الفضاء في الفراغ.

كما قدمت كريستوفوريتي لزوار محطة الفضاء الدولية الطموحين مجموعة من الأماكن ذات الرائحة الكريهة التي يجب تجنبها في المحطة الفضائية.

وكان قام طاقم البعثة 67 في المختبر المداري بتعبئة القمامة على ارتفاع عالٍ داخل سفينة شحن نورثروب جرومان Cygnus على وشك مغادرة محطة الفضاء الدولية، وقالت عن المركبة الفضائية المليئة بالقمامة: "بالطبع، يمكن أن يكون ذلك كريه الرائحة".

تنبعث روائح معاكسة أخرى من مرحاض المحطة الفضائية، وتم تصميم المرحاض لإعادة تدوير البول وتحويله إلى مياه صالحة للشرب؛ ومع ذلك، هناك دائمًا ما يتبقى بعد اكتمال هذه العملية.

وقالت كريستوفوريتي إن النظام يبخر ما يتبقى من البول، ويمكن أن تكون رائحة العادم كريهة على الرغم من هذا المرشح الكبير".

لكن رائدة فضاء وكالة الفضاء الأوروبية طمأنت متابعيها الذين يبلغ عددهم 600 ألف شخص على موقع تيك توك، أنه بصرف النظر عن هذه المناطق المزعجة، فإن محطة الفضاء الدولية خالية من العطور السيئة، وقالت: "بخلاف ذلك، فإن رائحة المحطة الفضائية لطيفة للغاية".