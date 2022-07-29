شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 منتجات تابعة لشركة أبل ستتحول إلى "USB-C".. تعرف عليها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Mac roumors في تقرير له عن 5 أجهزة من إنتاج شركة أبل سيتغير منفذ الشحن فيها إلى USB-C، وهي أنباء سارة لكثيرين من الناس الذين يفضلون استخدام شاحن واحد لمختلف الأجهزة التي تصنعها عدة شركات، وتوفر أبل الآن منافذ USB-C في جميع حواسب ماك التي تبيعها حالياً، من MacBook Air إلى Mac Pro.

وتشمل الأجهزة الأخرى التي تأتي بمنفذ USB-C جهاز iPad Pro المنتج 2018 فما فوق، وكذلك iPad Air المنتج في عام 2020 والأحدث من ذلك، والجيل السادس من جهاز iPad mini، وشاشة Studio Display، وPro Display XDR، ومن الأجهزة الأخرى أيضاً لوحة المفاتيح Magic Keyboard الخاصة بأجهزة آيباد، وكذلك في Beats Flex وعلب شحن Beats Studio Buds وBeats Fit Pro.

وتقول التسريبات إن 5 منتجات جديدة على الأقل ستتحول إلى منفذ USB-C في المستقبل، وهذه الأجهزة هي:

- أيفون 15 يتوقع أن يبقى آيفون 14 بمنفذ أبل الحالي Lightning، ولكن يتوقع أن يأتي موديل واحد على الأقل من سلسلة آيفون 15 بالمنفذ الجديد، حسبما قال المحلل مينغ تشي كو.

- حاسب آيباد الأساسي تخطط أبل إلى تحديث آيباد الأساسي منخفض الكلفة ليأتي بمنفذ USB-C وفقاً لعدة مصادر منها مارك غيرمان صحفي وكالة بلومبيرغ. وقد تصدر أبل الجيل العاشر من الجهاز في سبتمبر كما فعلت مع الأجيال الثلاثة الماضية، وقد يشهد قدوم المنفذ الجديد.

- علب شحن سماعات AirPods قال كون إنه يتوقع أن تتحول عدة ملحقات وأجهزة إلى USB-C حالما يحدث هذا التحول لهواتف آيفون، وستتبع الملحقات الأخرى خطى آيفون في المستقبل المنظور، ومن هذه الملحقات والأجهزة علب شحن السماعات، ومن المتوقع أن تعلن أبل عن الجيل الثاني من سماعات AirPods Pro في وقت لاحق من العام الحالي، لكن الشائعات تضاربت نوعاً ما حول ما إذا كانت علبة شحنها ستوفر المنفذ الجديد أم لا.

- حزمة بطارية MagSafe من الملحقات الأخرى التي قيل إنها قادم بالمنفذ الجديد هي حزمة بطارية الشحن اللاسلكي حسبما توقع كو ذلك.