شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكونجرس يوافق على تمديد محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الكونجرس على استمرار محطة الفضاء الدولية حتى نهاية العقد، فيتضمن قانون إنتاج أشباه الموصلات (CHIPS) الصادر حديثًا لعام 2022 رسميًا مشاركة الوكالة في برنامج محطة الفضاء الدولية (ISS) لمدة ست سنوات حتى عام 2030.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تمت الموافقة على قانون CHIPS، من جانب كل من مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب ويحتاج فقط إلى توقيع من الرئيس جو بايدن كخطوة أخيرة، ولعل الغرض الرئيسي منه هو زيادة تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة لمعالجة نقص سلسلة التوريد الناجم عن الوباء.

قال مدير ناسا بيل نيلسون في بيان اليوم: "يسعدني بشكل لا يصدق أن الكونجرس قد أصدر قانون تفويض ناسا لعام 2022، وهو أول تفويض لوكالتنا منذ خمس سنوات".

وأضاف نيلسون: "يُظهر هذا القانون استمرار الدعم للعديد من بعثات ناسا، بما في ذلك اقترابنا من القمر إلى المريخ، بالإضافة إلى تمديد مشاركة الولايات المتحدة في محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030".

وأوضح نيلسون، "بدعم قوي من إدارة بايدن بالإضافة إلى هذا التفويض، ستواصل ناسا تعزيز الاكتشافات العلمية وتمكين الطيران المستدام ومعالجة تغير المناخ وغير ذلك الكثير."

ومع ذلك، فإن وصول محطة الفضاء الدولية إلى عام 2030 أم لا، لا يخضع بالكامل لسيطرة حكومة الولايات المتحدة؛ فيجب أن تلتزم الوكالات الشريكة الأخرى للبرنامج أيضًا بالتمديد.

ولعل أحد هؤلاء الشركاء، وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، التي لا تبدو ملتزمة تمامًا، حيث أعلنت وكالة الفضاء الروسية عزمها الانسحاب من برنامج محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024.

في حين إن الجدول الزمني الحقيقي للمغادرة غير واضح، لأن المسؤولين الروس قالوا إنهم يريدون أن يظلوا شركاء في محطة الفضاء الدولية حتى يتم تشغيل محطة فضائية روسية جديدة، وهو أمر من غير المرجح أن يحدث حتى عام 2028 على أقرب تقدير.