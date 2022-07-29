شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يرفع سعر اشتراكات Blue إلى 5 دولارات شهريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تويتر خدمة الاشتراك المدفوع مقابل 3 دولار، إلا أن أحدث تقرير كشف أن الشركة قررت زيادة الأسعار لتصل إلى 5 دولارات شهريًا، حيث أرسلت الشبكة الاجتماعية رسالة بريد إلكتروني لإخطار المشتركين الحاليين بأن Twitter Blue قد رفع أسعاره للأعضاء الجدد ، ولكن كمتبنين مبكرين ، سيظل المبلغ الشهري الذي يدفعونه كما هو حتى أكتوبر.

وفي رسالة البريد الإلكتروني التي نشرها مستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا والتي رصدتها The Verge لأول مرة ، قالت الشركة إن المستخدمين الأوائل سيتم إخطارهم أيضًا قبل 30 يومًا على الأقل من سريان السعر الشهري الجديد لحساباتهم.

ولم توضح الشركة السبب وراء زيادة الأسعار ، وقالت فقط في البريد الإلكتروني إنها ستساعد تويتر في بناء ميزات جديدة يطلبها المشتركون ، وتحسين الميزات التي لديها بالفعل والحفاظ على مهمتها في دعم الصحافة، وقالت أيضًا إنها تخلق حاليًا "تجربة قراءة أكثر سلاسة" وتطلق ميزات تجريبية جديدة في Twitter Blue Labs لأولئك الذين يختارون الاستمرار حتى مع ارتفاع سعر الاشتراك.

وأطلقت Twitter خدمة الاشتراك الخاصة بها في الولايات المتحدة في نوفمبر ، مما أدى إلى فتح ميزات إضافية لمستخدمي موقع الويب الأكثر تكريسًا، ويمكن أن تكون بعض ميزاته مفيدة للغاية ، بما في ذلك القدرة على التراجع عن التغريدات ، وهو أقرب شيء إلى زر "تحرير" في الوقت الحالي، كما يسمح للأعضاء بتصفح الأخبار بدون إعلانات ويتيح لهم الوصول إلى أحدث الميزات التي يختبرها موقع الويب.

وفي تقرير أرباح الربع الثاني لعام 2022 ، قال موقع تويتر إنه شهد ارتفاعًا حادًا في عدد المستخدمين المنتظمين على الموقع. كانت الأخبار السيئة أنها لم تُترجم إلى أموال أكثر للشركة، وسجلت خسارة صافية قدرها 270 مليون دولار ، والتي ألقت باللوم فيها على الانكماش الاقتصادي وعدم اليقين المحيط باستيلاء إيلون ماسك.