شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما هو جديد في آخر تحديث لنظام iOS 16.4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة أبل تحديثاً جديداً لنظام تشغيل هواتف آيفون iOS 16.4 للمطورين، وقد ضم هذا الإصدار بعض التحديثات والإضافات الجديدة، وتحدث موقع أبل انسايدر عن هذه التغييرات الجديدة المتوقع وصولها إلى المستخدمين عند إصدارها للعامة، وذكر هذه التغييرات على النحو التالي:

الرسائل وفقا لما ذكره موقع "الرؤية"، أجرت شركة أبل من خلال إصدار iOS 16.4 تغييرات جوهرية على خاصية تعديل الرسائل وإلغاء إرسالها، في تطبيق الرسائل Messages، الذي يعمل على آيفون، ولدى المستخدم 15 دقيقة يمكنه خلالها أن يعدل الرسالة بعد إرسالها، ولكن إن أراد المستخدم إلغاء عملية الإرسال، فعليه أن يفعل ذلك قبل مرور دقيقتين على عملية الإرسال.

وبالإضافة إلى ذلك، بعد أن يتم تعديل الرسالة، سيكون كل من المرسل والمتلقي قادرين على رؤية سجل التغييرات التي أجريت على الرسالة، وعند النقر على كلمة معدل الموجودة في الأسفل، ستظهر الرسالة التي تم تعديلها وستتوسع لتعرض النص الأصلي قبل التعديل.

ويمكن تعديل الرسالة خمس مرات كحد أقصى، وسيكون سجل التغييرات قابلاً للعرض بأكمله، وعند حذف الرسالة، لا يوجد ما يعرض تاريخها، وسيتم ذكر أن هناك رسالة محذوفة.

شاشة القفل أجرت أبل عدة تغييرات حسنت من شاشة القفل ومحتواها.

وعند القيام بإنشاء أو تعديل شاشة القفل، يظهر نص يعلم المستخدم بإمكانية إضافة الأدوات، ولم يكن ذلك واضحاً من قبل ما لم يكن المستخدم على علم مسبقاً أين ذهبت تلك الأدوات التي تمت إضافتها.

وتم إجراء تحسينات مثل تعديل لون الشمس الظاهرة، وأضافت أبل -أيضاً- إمكانية ظهور الأنشطة الحية على الشاشة المقفلة، فمثلاً إن كان المستخدم قد طلب سيارة أوبر، فستظهر المعلومات على الشاشة المقفلة دون الحاجة إلى إبقاء التطبيق مفتوحاً أو الرجوع إليه، كما يتم -أيضاً- عرض نتائج المباريات مباشرة.

تغييرات أخرى أخيراً، هناك خلفيات أوراق حائط جديدة لتطبيق CarPlay، فقد أصبح هناك ثلاثة خيارات متاحة إضافة إلى ما سيأتي لاحقاً خلال فصل الخريف.

وتعمل أبل حالياً على اختبار نظام التشغيل iOS 16 مع مختبري ومطوري نسخة بتيا التجريبية العامة المسجلة، وتخطط الشركة لإصدار النسخة الجديدة من نظام تشغيل هواتف آيفون خلال فصل الخريف القادم إلى جانب عدة منصات برمجيات جديدة أخرى للشركة.