شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. سناب شات يدفع للموسيقيين ما يصل لـ 100 ألف دولار شهريًا للأغاني الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة Snap ، الشركة الأم لـ Snapchat ، عن صندوق مبتكر جديد يمنح الموسيقيين المستقلين ما يصل إلى 100،000 دولار شهريًا، وقالت الشركة إن برنامج المنح الجديد مصمم للتعرف على الفنانين الناشئين والمستقلين لدورهم الحاسم في قيادة إبداعات الفيديو وإلهام اتجاهات الإنترنت وتحديد اللحظات الثقافية.

وقال تيد سوه ، الرئيس العالمي لشراكات الموسيقى في Snap ، في بيان: "نريد دعم الفنانين المستقلين والناشئين الذين يقودون الإبداع على Snapchat"، وأضاف سوه: "من خلال توفير تمويل هادف ودعم إبداعي ، فإن هدفنا هو أن يشعر الفنانون بالتمكين لمواصلة خلق ومتابعة مهنة في الموسيقى".

وقال Snap إنه اعتبارًا من أغسطس ، سيقدم منحًا شهرية تصل إلى 100000 دولار لأفضل منشئي الأصوات الذين يوزعون الموسيقى على Snapchat عبر DistroKid ، ويقودون إنشاء المحتوى عبر النظام الأساسي، وستتاح أيضًا الفرصة للأصوات المشهورة ليتم تضمينها في منتج الأصوات لدينا ، في Snapchat Lens أو Spotlight.

وذكرت الشركة أن الفنانين يجب أن يكونوا مقيمين في الولايات المتحدة ويجب أن يكون عمرهم أكثر من 16 عامًا عند الاقتضاء ، وأن يحصلوا على موافقة الوالدين.