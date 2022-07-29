«الأرصاد»: طقس الجمعة شديد الحرارة

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو حيث تتوقع الأرصاد الجوية أن يسود المدن المصرية طقسًا شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وكذلك الوجه البحري وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية نهارًا، معتدل رطب ليلًا على نفس المنطقة، مائل للحرارة رطب على بقية الأنحاء.

وأوضحت أنه يسود طقس حار رطب على محافظة الإسكندرية وتكون العظمى المتوقعة ثلاثة وثلاثون درجة وتكون المحسوسة خمس وثلاثون درجة بينما يكون الطقس ليلا معتدل رطب على محافظة الإسكندرية والصغرى المتوقعة تكون اربع وعشرون درجة.

وكم يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون الرياح نشطة علي فترات من اليوم على بعض محافظات الجمهورية مما يقلل الشعور بالأجواء الحارة علي البلاد.

حيث تتوقع الأرصاد الجوية، أن تكون الشمس ساطعة نهارا وتكونت الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق بمحافظات مصر، وتسجل درجة الحرارة العظمى على الإسكندرية اليوم الجمعة 33 درجة، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 24 درجة.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مناطق السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، وكذلك وسط سيناء، تشهد غُيومًا جزئية مع شبورة مائية خفيفة صباحًا.

وأشارت الهيئة العامة، أن مناطق شمال الصعيد وجنوب سيناء، وأيضًا جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر حيث تشهد أجواءً مشمسة وطقس شديد الحرارة خلال النهار.

وعن درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة اليوم الجمعة:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 -المحسوسة 40.

الوجه البحرى العظمى 33-المحسوسة 36.

جنوب سيناء العظمى 40-المحسوسة 43.

شمال الصعيد العظمى 39-المحسوسة 41.

جنوب الصعيد العظمى 43-المحسوسة 44.