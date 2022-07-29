شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تغرم واتس آب وسناب شات وعدد من التطبيقات الأخرى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت محكمة روسية ، غرامة مالية على تطبيق التراسل واتس آب التابع لشركة "ميتا"، وتطبيق سناب شات المملوك لشركة Snap Inc وشركات أجنبية أخرى لرفضها المزعوم تخزين بيانات المستخدمين الروس محليًا.

واشتبكت موسكو مع شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن المحتوى والرقابة والبيانات والتمثيل المحلي في النزاعات التي تصاعدت منذ أن أرسلت روسيا قواتها المسلحة إلى أوكرانيا في 24 فبراير، وفرضت محكمة منطقة تاجانسكي في موسكو غرامة قدرها 18 مليون روبل (301255 دولارًا أمريكيًا) على واتساب بتهمة تكرار المخالفة بعد أن تكبدت غرامة قدرها 4 ملايين روبل في أغسطس الماضي، وتجاوزت غرامة واتس آب الغرامة البالغة 15 مليون روبل التي تم فرضها على شركة جوجل التابعة لشركة "ألفابت" لتكرار الانتهاك الشهر الماضي.

وغرمت المحكمة مالك Tinderوهي شركة Match Group 2 بمليون روبل، وخدمة بث الموسيقى Spotify حوالي 500000 روبل، وقالت منظمة الاتصالات Roskomnadzor إن الشركات لم تقدم وثائق تؤكد أن تخزين ومعالجة بيانات المستخدمين الروس كانا يحدثان على الأراضي الروسية في الوقت المناسب.

وقد أغلقت Spotify مكتبها في روسيا في مارس ، وبعد ذلك بوقت قصير علقت خدماتها في البلاد، وفرضت روسيا قيودًا على الوصول إلى منصات Meta الرئيسية Facebook و Instagram ، بالإضافة إلى شبكة التواصل الاجتماعي الزميلة Twitter ، بعد وقت قصير من بدء الصراع في أوكرانيا ، وهي خطوة وصفها النقاد بأنها محاولة من جانب روسيا لممارسة سيطرة أكبر على تدفق المعلومات.

وأُدين ميتا بارتكاب "نشاط متطرف" في روسيا ورُفض استئناف ضد العلامة في يونيو ، لكن موسكو سمحت لـ WhatsApp بالبقاء متاحًا، وقال أنطون جوريلكين ، نائب رئيس لجنة سياسة المعلومات بالبرلمان الروسي ، إن أكثر من 600 شركة أجنبية وافقت على مطالب روسيا منذ إقرار قانون تخزين البيانات في عام 2015.

وكتب غورلكين في Telegram: "في سياق حرب المعلومات مع الغرب ، نحن مقتنعون بأن هذا القانون كان ضروريًا". وبهذه الطريقة فقط يمكننا التأكد من أن أجهزة الاستخبارات الأجنبية وجميع أنواع المحتالين لا يمكنهم الوصول إلى (البيانات).