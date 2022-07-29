ابتداء من يوم الأحد .. انكسار الموجة الحارة في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الحارة، قائلة "إنه ابتداء من يوم الأحد المقبل سيتم تسجيل درجات حرارة أقل بحوال درجة"، معقبة أن هذا الانخفاض الطفيف يصاحبه نشاط في الرياح والذي يساعد على عدم الاحساس بنسب الرطوبة وبالتالي الاحساس بدرجات حرارة أقل.

وأشارت منار، غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، إلى أن اليوم السبت ارتفاع نسب الرطوبة مازال مستمرًا خلال فترات النهار والليل مع استمرار درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، متابعة أن اليوم متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية .

وأضافت غانم، أن الأجواء شديدة الحارة الرطبة مازالت مستمرة خلال فترة النهار على أغلب مناطق القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، أما السواحل الشمالية متوسط درجات الحرارة تتراوح بها مابين 32 و33 درجة مئوية، وبذلك تكون الأجواء السائدة فيها حارة رطبة خلال فترة النهار.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من الشبورة المائية التي تتكون على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر لأنها تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية، مشددة على أهمية القيادة بهدوء تام وإتباع كافة تعليمات المرور.