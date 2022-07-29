شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل خطة روسيا لإنشاء محطة فضاء فى عام 2028 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد روسيا لإنشاء محطة فضاء خاصة بها، حيث أعلنت منذ أيام أنها تعتزم الانسحاب من محطة الفضاء الدولية (ISS) بعد عام 2024، ولعل توقيت هذه الخطوة غير مؤكد حتى الآن خاصة بعد أن صرحت ناسا أنها لم تتلق أي طلب رسمي بذلك، ولكن هناك خطة تم الكشف عنها بخصوص خطوات روسيا لإنشاء محطتها الجديدة.

وفقا لما ذكره موقع "space"، يبدو أن المرحلة الأولى من تجميع المحطة الفضائية، التي من المقرر أن تبدأ في عام 2028، تشمل وحدة أساسية، ومركبة إمداد جديدة محتملة، ومركبة نقل جديدة.

أما المرحلة الثانية، المتوقع أن تبدأ في عام 2030، ستضيف وحدتين كبيرتين أخريين، ومع ذلك، فإن تصميم المحطة، التي ستسمى ROSS، ليس محددا بأي حال من الأحوال، فيمكن وضعها في مدار 51.6 درجة (على غرار مدار محطة الفضاء الدولية) أو في مدار قريب من القطب 97 درجة، اعتمادًا على الاتجاه الذي تجده روسيا أكثر ملاءمة من بين مواقع الإطلاق الخاصة بها.

قال فلاديمير سولوفيوف في مقابلة مطولة نشرتها وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس: "نحتاج إلى أن نقرر ما سنفعله في المستقبل، ونبدأ بالفعل العمل على البرامج المأهولة التي سيتم تنفيذها بعد هذه الفترة".

ويعد سولوفيوف هو مدير رحلة الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية والمصمم العام لـ RSC Energia، المقاول الرئيسي لبرنامج الرحلات الفضائية البشرية في روسيا.

قال سولوفيوف، إن الصيانة أصبحت مشكلة بالنسبة لوحدات محطة الفضاء ISS الروسية، والتي يبلغ عمرها 25 عامًا تقريبًا على الرغم من تصنيفها لعمر تصميم يبلغ 15 عامًا.

وأضاف سولوفيوف: "في الآونة الأخيرة، كان هناك ميل لزيادة الوقت الذي يقضيه رواد الفضاء في صيانة وإصلاح الأنظمة الموجودة على متن السفن، والتي استنفدت مواردهم، ولم يتبق لدى الطاقم وقت أقل لإجراء التجارب العلمية".