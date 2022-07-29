شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رحلة استكشافية ترصد مخلوق بحري نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تركت اللقطات الجديدة التي تُظهر مخلوقا بحريا عملاقا غريب الشكل يطفو بهدوء في المحيط الهادئ الباحثين يتساءلون عما إذا كان ما يرونه نوعا جديدا، واكتشف فريق من العلماء الحيوان الغريب أثناء وجودهم على متن سفينة E / V Nautilus ، وهي سفينة بحثية تستخدمها مؤسسة Ocean Exploration Trust هي منظمة غير ربحية تجري أبحاثا في أعماق البحار، في مقطع فيديو تم إصداره مؤخرا.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، انطلق باحثو الرحلة الاستكشافية وأخذوا في الاعتبار عندما تم التركيز على صور المخلوق الغريب، يمكن سماع أحد العلماء الموجودين على متن المركب وهو يقول "خارج الكاميرا"، بينما كانت المركبة التي يتم تشغيلها عن بعد في القارب (ROV) تفحص قاع المحيط واقتربت قليلاً من المشهد الغريب، قال عالم آخر ساخرا: "أنا لست على حافة مقعدي أو لا شيء".

وتم رصد المخلوق على ارتفاع 9823 قدما (2،994 مترا) تحت السطح بالقرب من جبل بحري لم يكتشف سابقا شمال جونستون أتول، وهي منطقة أمريكية غير مدمجة ومحمية وطنية للحياة البرية في المحيط الهادئ غرب هاواي.

اشتبه الباحثون في البداية في أنهم عبروا مسارات مع Solumbellula monocephalus، المعروف أيضا باسم قلم البحر Solumbellula، وهو جزء من شعبة Cnidaria التي تشمل قنديل البحر والهيدرا والشعاب المرجانية، ومع ذلك فإن المشاهدات الوحيدة المعروفة لأقلام البحر قبل ذلك حدثت في المحيطين الأطلسي والهندي ، لذلك من المحتمل أن العلماء قد عثروا على نوع جديد.

ووصف الباحث الرئيسي في البعثة وعالم أحياء أعماق البحار وباحث ما بعد الدكتوراه في جامعة بوسطن، ستيف أوسكافيتش المشاهدة بأنها "رائعة".

قال ستيف أوسكافيتش لـ موقع لايف ساينس :"من وقت لآخر نصادف شيئا لم نتوقع رؤيته أبدا، وغالبا ما تكون هذه الملاحظات أقوى".

وأضاف: "كنا نقترب من نهاية رحلتنا البحرية وكنا في قاع البحر عندما لاحظنا "قلم البحر"الذي التقطناه في الفيديو كان ضخما، ربما بنفس الحجم أو أكبر من هرقل".

وسعى أوسكافيتش إلى الحصول على مداخلات من علماء الأحياء على الشاطئ، الذين ساعدوا في تأكيد شكوكه في أنه كان قلما بحريا، أو قريبا من الشعاب المرجانية، بناء على الحجم المثير للإعجاب للحيوان، اعتقد أوسكافيتش أن عمره كبير نوعا ما لكنه لم يستطع تحديد سنه، وتصل أقلام البحر إلى مرحلة النضج في عمر خمس أو ست سنوات، ويمكن أن تعيش لأكثر من عقد من الزمان.

وقال أوسكافيتش: "قبل ذلك لم يكن Solumbellula monocephalus قد شوهد قط في وسط المحيط الهادئ ولم يجمع قط".

ومن المثير للاهتمام أن اكتشاف فريقه جاء بعد عدة أشهر من تسمية العلماء في إسبانيا لجنين جديدين من أقلام البحر: Pseudumbellula وSolumbellula، والذي سيشمل الأخير الأنواع الجديدة. نُشرت هذه النتائج في فبراير في مجلة Invertebrate Systematics .

قال أوسكافيتش، إنه يجب إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كان هذا هو أول Solumbellula monocephalus في المحيط الهادئ أو من المحتمل أن يكون نوعا جديدا في حوض المحيط.