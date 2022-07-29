شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمطار من الشهب تصل إلى ذروتها مساء الجمعة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيصل الدش النيزكى Delta Aquariids إلى ذروته مساء الجمعة، حيث تكشف ناسا أن أمطار الشهب نشطة بدءًا من منتصف يوليو وستظل مرئية حتى أواخر أغسطس إلا أنها ستصل إلى ذروتها قريبا، وتأتى هذه الشهب "النيازك المتساقطة" أصلا من بقايا حطام المذنبات والكويكبات المكسورة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عندما تدور المذنبات حول الشمس، ينتشر الغبار الذي تنبعث منه تدريجيًا في مسار ترابي حول مداراتها، وعندما تمر الأرض عبر مسارات الحطام هذه، تتصادم القطع مع غلافنا الجوي حيث تتفكك، مما يخلق خطوطًا نارية جميلة في السماء.

تنبع قطع الحطام الفضائي التي تتفاعل مع غلافنا الجوي لتكوين هذا الدش النيزكى من المذنب 96P / Machholz، الذي يدور حول الشمس مرة واحدة كل خمس سنوات.

وتوضح ناسا: "اكتشف دونالد ماتشولز المذنب في عام 1986، ويبلغ عرض نواة المذنب حوالي 4 أميال (6.4 كيلومترات).

وإذا كنت ترغب في رؤية الشهب، تنصح ناسا: "ابحث عن منطقة بعيدة جدًا عن أضواء المدينة أو الشوارع، واستلق على ظهرك وانظر لأعلى، واستمتع بأكبر قدر ممكن من السماء".