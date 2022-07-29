شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الشركات الكبرى لإيلون ماسك وكيف كانت البداية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخصص عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك في الكثير من المجالات من بناء الصواريخ وشرائح الدماغ إلى حفر الأنفاق، حيث يشغل ماسك منصب الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX و Tesla، ومؤسس شركة The Boring Company، والشريك المؤسس لـ OpenAI و Neuralink، ولعل كل هذه الشركات الكبرى بدأت بشركة صغيرة افتتحها مع أخوه كيمبال تسمى Zip2 لبرمجيات الويب.

البداية من شركة Zip2

وفقا لما ذكرته صحيفة " businessinsider"، بدأت فكرة شركة Zip2 في عام 1995، حيث كانت شبكة الانترنت مازالت حديثة، والانتقال للتسويق والإعلان عليها أمر جديد، وهو ما استغله إيلون ماسك في شركته من إنشاء دليل يبحث عن الشركات والمتاجر ويربط عناوينهم وخرائط عنهم، وتمكن الاخوين من اقناع العديد من الشركات للقيام بذلك، ومن هنا كانت بداية إيلون ماسك في عالم البيزنيس والشركات.

أرقام عن شركة تسلا

اشتهر إيلون ماسك بأنه المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، والتي ساعد في البدء بها في عام 2003، ومنذ ذلك الحين، صمم صانع السيارات سبعة إصدارات للسيارات الكهربائية، أربعة منها قيد الإنتاج حاليًا، وتوظف تسلا ما يقرب من 100000 شخص حول العالم، مع أكثر من 28000 موظف جديد في عام 2021 وحده، وتعد تسلا هي واحدة من ست شركات أمريكية وصلت قيمتها السوقية إلى تريليون دولار.

استحوذت تسلا على SolarCity في عام 2016، المزود الرائد للألواح الشمسية في الولايات المتحدة، تبيع تسلا أربعة منتجات لتخزين الطاقة الشمسية وتوليدها: Powerwall و Powerpack و Megapack و Solar Roof.

شركة الفضاء SpaceX الداعم القوى لناسا

أسس ماسك SpaceX في عام 2002، وهو "المصمم الرئيسي" في SpaceX، حيث يشرف على تطوير المركبات الفضائية والصواريخ للمهام إلى مدار الأرض وفي النهاية إلى الكواكب الأخرى، ويقع المقر الرئيسي لشركة SpaceX في هوثورن ، كاليفورنيا، وموقع إطلاق الشركة ، المعروف باسم "Starbase" يقع في بوكا تشيكا بتكساس.

كما تم تقييم شركة SpaceX بشكل خاص بقيمة 100 مليار دولار في أكتوبر الماضى، مما يجعلها ثاني أكبر شركة خاصة قيمة في العالم، واعتبارًا من عام 2021، كان لديها ما يقرب من 10000 موظف، وتشارك في برامج تعاون كثيرة مع ناسا وساعدتها على إطلاق رواد الفضاء دون الحاجة للمركبات الروسية.

تمتلك SpaceX أيضًا شركة Starlink التجارية، التي توفر خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض المصممة للمناطق الريفية ذات الإنترنت غير الموثوق به، وتم إطلاق الدفعة الأولى من أقمار ستارلينك الصناعية في عام 2019.





شركة Neuralink وابتكار شرائح الدماغ

يعد ماسك هو أيضًا المؤسس المشارك لشركة ناشئة في سان فرانسيسكو تدعى Neuralink، وتبدو مهمة الشركة كفيلم خيال علمي، لتوصيل الدماغ البشري بأجهزة الكمبيوتر، وذلك من خلال تطوير شريحة دماغية وصفها Musk بأنها "FitBit في جمجمتك"، حيث تهدف إلى علاج الحالات العصبية التي تتراوح من الشلل إلى الاكتئاب.

ساعد الملياردير في تأسيس شركة Neuralink "لمساعدة الذين يعانون من إصابات في الدماغ على المدى القريب وتقليل مخاطر الذكاء الاصطناعي على البشرية على المدى الطويل".

شركة إنشاء الانفاق والهايبرلوب

كما أن ماسك هو مؤسس شركة The Boring Company، وهي شركة ناشئة في مجال إنشاء الأنفاق مقرها تكساس والتي تم إطلاقها في عام 2016.

يهدف مشروع ماسك لحفر الأنفاق إلى حل حركة المرور داخل وبين المدن الأمريكية الكبرى، ولعل أحد مشاريعها المستقبلية هو الهايبرلوب "Hyperloop"، والذي سيسمح نظريًا للركاب بالسفر بسرعة 700 ميل في الساعة.

كما أنه إلى جانب المشاريع التجارية الأساسية لماسك، تم ربط الملياردير بسبع شركات إضافية على الأقل، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.