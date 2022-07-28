شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إصدار بيتا من نظام تشغيل iOS 16 يحد من القدرة على تحرير الرسائل وحذفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل آبل على تقليل ميزات iMessage لتحرير وإلغاء إرسال iOS 16، أصدرت الشركة النسخة التجريبية الرابعة للمطورين من iOS 16 وiPadOS 16 وmacOS Ventura والتي تقصرك على خمسة تعديلات لرسالة معينة في غضون 15 دقيقة المتاحة، وتقليص نافذة إلغاء الإرسال من 15 دقيقة إلى دقيقتين فقط.

ويمكنك أيضًا النقر فوق رسالة لرؤية محفوظات التحرير الخاصة بها - في السابق، كنت ترى فقط إشعارًا بأنه قد تم تحريرها.

لم توضح الشركة القرار، لكن حدد موقع AppleInsider إمكانات إساءة الاستخدام باستخدام النهج السابق. يمكن لأي شخص تحرير رسالة لتظهر أنك وافقت على شيء ما.

ويمكنهم مضايقتك بالتناوب عن طريق إرسال رسائل تدوم لفترة كافية ليتم ملاحظتها، ولكنها تختفي قبل أن تتمكن من الحفاظ على الأدلة وفقا لما نقله موقع Engadget.

يمكنك دائمًا منع عمليات التحرير وإلغاء الإرسال عن طريق تعطيل iMessage، يفرض ذلك إجراء محادثات على رسائل SMS، حيث لا تتوفر هذه الميزات، لن تمنع تحركات Apple المضايقات تمامًا، ولكنها قد تشجعك على ترك iMessage قيد التشغيل دون خوف من أن يقوم شخص ما بتحريف محادثاتك بسهولة.