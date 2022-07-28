شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أرباح ميتا لأول مرة في تاريخها.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ميتا، الأم لفيسبوك، عن أرباحها للربع الثاني من عام 2022، وكان ذلك ربعًا آخر من تقلص الأرباح، انخفض إجمالي الإيرادات البالغ 28.8 مليار دولار بنسبة 1% فقط مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، لكن صافي الدخل انخفض بنسبة 36% إلى 6.7 مليار دولار.

وقالت إن تحقيق ما يقرب من 7 مليارات دولار من الأرباح ليس ربعًا سيئًا لأي شخص، ولكن حجم التراجع مقارنة بالعام الماضي مهم جدًا. ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن هذا هو أول انخفاض على الإطلاق في عائدات Meta / Facebook - لذلك على الرغم من أننا نتحدث بنسبة واحد في المائة فقط، إلا أنه لا يزال جديرًا بالملاحظة.

كانت عائدات الإعلانات و"مجموعة تطبيقات" Meta ثابتة بشكل أساسي على أساس سنوي، ونمت Reality Labs (موطن أجهزة مثل Meta Quest والمبادرات الأخرى ذات الصلة بالميتافيرس) بنسبة 48% على أساس سنوي لتصل إلى 452 مليون دولار.

لكن Reality Labs تسببت في خسارة 2.8 مليار دولار في هذا الربع، وهي خسارة أكبر بنسبة 15% مقارنة بالربع الثاني قبل عام واحد وفقا لموقع وفقا لموقع Engadget.

بهذا المعدل يبدو من المرجح أن تخسر Reality Labs Meta أكثر من 10 مليارات دولار كلفتها الشركة في عام 2021، في الواقع قالت الشركة إنها تتوقع أن تكون إيرادات Reality Labs أقل في الربع الثالث.

ويأتي هذا في نفس اليوم الذي أعلنت فيه لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أنها تسعى إلى منع استحواذ ميتا على صانع تطبيق Supernatural VR Workout Inside ، وهو عملية بيع مقترحة تم الإعلان عنها العام الماضي.

قال جون نيومان، نائب مدير مكتب المنافسة في لجنة التجارة الفيدرالية في بيان: "بدلاً من التنافس على المزايا، تحاول Meta أن تشق طريقها إلى القمة".

في يونيو صرحت ميتا أن لديها 2.88 مليار مستخدم نشط يوميًا في مجموعة تطبيقاتها (بما في ذلك Facebook و Instagram و WhatsApp و Messenger) و 3.65 مليار مستخدم نشط شهريًا، وكلاهما زاد بنسبة 4 في المائة مقارنة بالعام الماضي، كان النمو الخاص بفيسبوك أقل، مع ذلك - زاد متوسط ​​عدد المستخدمين اليومي والشهري بنسبة ثلاثة بالمائة وواحد بالمائة على التوالي.

وفي البيان الصحفي اليوم هو إعلان غير عادي إلى حد ما لتغيير القيادة أيضًا، اعتبارًا من الأول من نوفمبر، سترحب الشركة بأول مدير استراتيجي لها ديفيد وينر، الذي يشغل حاليًا منصب المدير المالي لشركة Meta.

وستتم ترقية نائب الرئيس للشؤون المالية سوزان لي إلى منصب المدير المالي عندما يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ.

وبصفته مسؤولاً عن المجتمع المدني، سيشرف وينر على استراتيجية الشركة وتطوير الشركة، وهو نطاق من المسؤوليات يفترض أن يكون أوسع مقارنةً بدوره الحالي.

وفي مكالمة مع المستثمرين، قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إن حوالي 15 بالمائة من المحتوى الذي يراه الناس على فيسبوك وإنستجرام عبارة عن منشورات "توصية" مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وقال إنه يتوقع أن يتضاعف ذلك خلال العام المقبل، لذلك إذا كنت محبطًا بالفعل من التغييرات الجذرية التي تجريها ميتا على فيسبوك وإنستجرام، فلن تعود الأمور إلى الوراء في أي وقت قريبًا.