شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح تحديث واجهة جيميل لجميع المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل عن إتاحة تحديث واجهة جيميل لجميع مستخدمين، تعمل إعادة العمل على تقريب مكان Meet و Chat و Spaces معًا كجزء من التجربة الشاملة وتتضمن عناصر من التصميم متعدد الأبعاد لـ "جوجل".

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد ويقول إنه في وقت لاحق من هذا العام، سنرى تحسينات على Gmail لمستخدمي الأجهزة اللوحية، ودعمًا أفضل للرموز التعبيرية والمزيد من ميزات إمكانية الوصول من بين ترقيات أخرى.

إذا كنت تستخدم Gmail للعمل فربما تم طرحه بالفعل في حسابك، بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل التغيير، يمكنك إلغاء الاشتراك والعودة إلى المظهر القديم على الأقل في الوقت الحالي.

إذا لم يتم تمكين الدردشة لديك، فستظل تحصل على المظهر الجديد، ولكن في طريقة عرض Gmail فقط افتراضيًا، وإذا لم تستخدم بعضًا أو أيًا من هذه التطبيقات ، فيمكنك تعطيلها أو تمكينها من قائمة الإعدادات السريعة وفقا لموقع ذا فيرج.

إذا كنت تريد العودة مرة أخرى، فمن السهل جدًا اتباع تعليمات جوجل:

في أعلى اليسار انقر على الإعدادات.

ضمن الإعدادات السريعة انقر فوق العودة إلى طريقة عرض Gmail الأصلية.

في النافذة الجديدة انقر على إعادة التحميل.

تنقل واجهة المستخدم المحدثة أزرار البريد و Meet و Spaces و Chat إلى قائمة واحدة أعلى الشريط الأيمن بدلاً من إظهار عدة محادثات من كل واحدة في القائمة.

ولا يزال الوصول إليها سهلاً بدون عرض كل شيء على الشاشة في وقت واحد، ويمكنك الانتقال بسرعة إلى محادثة في أي قسم، حيث ستظهر قائمة عندما تحوم فوق الرمز الخاص بها.

تعد التغييرات جزءًا من نهج جوجل الجديد الشامل لمجموعة Workspace (بما في ذلك المستندات وجداول البيانات وما إلى ذلك) والتي من المفترض أن توفر نمطًا أكثر توحيدًا وميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل تحسينات بحث Gmail التي تم الإعلان عنها للتو.