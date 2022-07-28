شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك وإنستجرام يتجهان لعرض المشاركات من الحسابات التى لا تتابعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إن الشركة ستضاعف كمية المحتوى من الحسابات الموصى بها التي يراها الأشخاص أثناء استخدام إنستجرام وفيسبوك بحلول نهاية عام 2023.

وقال إن هذه التوصيات تمثل حاليًا ما يقرب من 15% من المحتوى على فيسبوك، وذلك النسبة أعلى بالفعل على إنستجرام.

ويعد الدفع الذي يسميه زوكربيرج ببناء "محرك الاكتشاف"، خروجًا جذريًا عن تركيز فيسبوك وإنستجرام التاريخي على عرض المشاركات من الرسم البياني الاجتماعي للمستخدم أو قائمة الأصدقاء.

ويهدف هذا التحول إلى التنافس مع استخدام تيك توك المكثف للذكاء الاصطناعي لتقديم مقاطع الفيديو بغض النظر عن مصدرها، لقد جعل هذا النهج تيك توك سريعًا أحد أكثر التطبيقات استخدامًا في العالم وأنتج اقتصادًا مبتكرًا جديدًا بالكامل.

وخلال مكالمة أرباح الربع الثاني من ميتا، أوضح زوكربيرج أنه "بينما يجد Al محتوى إضافيًا يجده الأشخاص ممتعًا، مما يزيد من التفاعل وجودة خلاصاتنا".

وقال إن ميتا ستستخدم الذكاء الاصطناعي للتوصية بجميع المحتويات التي يشاركها الأشخاص علنًا على خدمتها مثل الروابط أو الصور وفقا لما نقله موقع The verege.

"بهذا المعنى أعتقد أن ما نقوم به سيكون فريدًا جدًا"، كما قال في إشارة إلى تركيز تيك توك الفريد على مقاطع الفيديو القصيرة. "لا أعتقد أن الناس سيرغبون في التقيد بتنسيق واحد."

كان آخر تحول كبير على فيسبوك في كيفية التوصية بالمحتوى في عام 2018، عندما أعلن زوكربيرج عن استراتيجية تركز على تشجيع "التفاعلات الاجتماعية الهادفة" (MSI) بين الأصدقاء في موجز الأخبار.

وعندما تم تقديمه، توقع زوكربيرج أنه سيؤدي إلى انخفاض الوقت الذي يقضيه على الشبكة الاجتماعية ولكنه يترك المستخدمين يشعرون بتحسن.

قال في ذلك الوقت: "يُظهر البحث أنه عندما نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع الأشخاص الذين نهتم بهم، فقد يكون ذلك مفيدًا لرفاهيتنا"، "من ناحية أخرى قد لا تكون القراءة السلبية للمقالات أو مشاهدة مقاطع الفيديو - حتى لو كانت مسلية أو غنية بالمعلومات - جيدة."

وبعد أن تباطأ نشاط ميتا وقاعدة مستخدمي فيسبوك، يبدو أن زوكربيرج يتجاهل السنوات الأربع الماضية لكيفية هندسة الخلاصة، قال يوم الأربعاء إن الناس يبتعدون عن المشاركة في الخلاصات تمامًا ويتواصلون بدلاً من ذلك عبر الرسائل الخاصة.

"أحد الاتجاهات الاجتماعية التي نراها أنه بدلاً من مجرد تفاعل الأشخاص في التعليقات في الخلاصات، يجد معظم الأشخاص محتوى مثيرًا للاهتمام في خلاصاتهم ثم يرسلون هذا المحتوى إلى الأصدقاء ويتفاعلون هناك."