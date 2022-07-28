شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة الحالة الجديدة لتويتر تبدأ فى الظهور لبعض المستخدمين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت ميزة الحالة الجديدة في الظهور لبعض مستخدمي تويتر والتي تتيح لهم تعيين واحدة من عدة تسميات مكتوبة مسبقًا لتغريداتهم. أكد متحدث باسم الشركة الاختبار المحدود في بيان قدمه إلى TechCrunch، بينما كان مستخدمو تويتر يشاركون لقطات شاشة للميزة أثناء العمل.

قال المتحدث باسم تويتر: "لفترة محدودة نقوم باختبار ميزة تسمح لك بإضافة موضوع حالة من قائمة محددة مسبقًا إلى تغريداتك لتوفير سياق أكثر لمتابعيك"، "لذا سواء كنت على وشك إسقاط سلسلة تغريدات ساخنة أو مشاركة أفكارك، يمكن لتغريداتك أن تنقل ما تنوي فعله بشكل أفضل."

من لقطات الشاشة الخاصة بالميزة، يبدو أن العديد من الحالات مصممة لاستبدال العناوين والرموز التعبيرية التي غالبًا ما يضعها مستخدمو تويتر في بداية تغريداتهم وسلاسل تويتر، هناك حالة "سلسلة رسائل" تتضمن Spool of Thread emoji، مع رمز تعبيري للعلامة التحذيرية أو "AMA" مع ميكروفون.

من الناحية النظرية فإن القدرة على وضع هذه المعلومات في الحالة يجب أن توفر للمستخدمين شخصيات قيمة في تغريداتهم وفقا لموقع ذا فيرج التقني.

تم اكتشاف الميزة قيد التطوير سابقًا في كود تويتر بواسطة باحثة التطبيق جين مانشون وونج. في ذلك الوقت، كان من الممكن نشر الحالات على تغريدة أو ملف تعريف شامل، ولكن يبدو أن هذا الاختبار الأخير يسمح فقط للمستخدمين بإرفاقها بتغريدات محددة، يمكنك النقر فوق حالة لاكتشاف التغريدات الأخرى التي تحتوي على نفس الكلمات.

في منشور مدونة منذ أكثر من عقد من الزمان، سلط الشريك المؤسس لشركة تويتر Biz Stone الضوء على كيفية تصور النظام الأساسي في الأصل على أنه "خدمة تحديث حالة الهاتف المحمول" مصممة للسماح للأشخاص بمشاركة ما يريدون فعله في أي وقت، ولكن اعتبارًا من عام 2009، قال ستون إن تويتر قد تجاوز هذا الغرض الأصلي، وكان بمثابة شبكة معلومات للأغراض العامة، لا يبدو أن ميزة الحالة الجديدة ستعكس هذا الاتجاه، لكنها تحيي القليل من الغرض القديم من تويتر.

لا توجد أي معلومات حول ما إذا كانت ميزة "الحالة" قد يتم طرحها على نطاق أوسع أو حتى متى، إنه جزء من قائمة متزايدة من الميزات قيد التطوير على شبكة التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن أيضًا تغريدات وسائط مختلطة يمكن أن تتيح لك إضافة كل من الصور والفيديو إلى منشور واحد، وزر التصويت لأسفل، وخيار منح جوائز للتغريدات .