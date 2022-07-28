كيفية إضافة كلمة مرور بشكل يدوي على مدير كلمات مرور جوجل

إضافة كلمة مرور بشكل يدوي على مدير كلمات جوجل من الأمور السهلة جدًا، جوجل تستعمل مدير لكلمات المرور بسيط ومُضمن في النظام بشكل افتراضي، رغم كونه ليس التطبيق الأكثر غنى في المميزات وهو بسيط جدًا الا ان استعمال مدير كلمات مرور جوجل يبدو أمرًا منطقيًا نظرًا لأنه تطبيق من تطبيقات النظام لا تحتاج الى تحميله وفي بعض الهواتف يعمل التطبيق بشكل جيد كونه أحد تطبيقات النظام، فتعالى نتحدث عن كيفية إضافة كلمة مرور بشكل يدوي الى هذا التطبيق.

عن طريق تطبيق Google

مدير كلمات مرور جوجل مخبأ ضمن اعدادات حساب جوجل الخاص بك، وللوصول الى مدير كلمات المرور يجب عليك البحث بداخل تطبيق Google وستصل اليه بكل سهولة، سنشرح بكل تفصيل كيفية الوصول الى مدير كلمات المرور وكيفية إضافة كلمة مرور بشكل يدوي اليه، تابع الخطوات من على تطبيق Google

الخطوات

افتح تطبيق Google على الهاتف

اضغط على صورتك الشخصية اعلى يمين الشاشة

اختر Manage your Google Account

من الخيارات بالأعلى اختر Security

اختر Password Manager

اضغط على علامة الزائد المشار اليها في الصورة

الآن اكتب معلومات الموقع الذي ستسجل الدخول عليه واسم المستخدم الخاص بالموقع وكلمة مرورك

اضغط على Save اعلى يمين الشاشة لحفظ كلمة المرور