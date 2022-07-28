كيفية إضافة كلمة مرور بشكل يدوي على مدير كلمات مرور جوجل

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إضافة كلمة مرور بشكل يدوي على مدير كلمات جوجل من الأمور السهلة جدًا، جوجل تستعمل مدير لكلمات المرور بسيط ومُضمن في النظام بشكل افتراضي، رغم كونه ليس التطبيق الأكثر غنى في المميزات وهو بسيط جدًا الا ان استعمال مدير كلمات مرور جوجل يبدو أمرًا منطقيًا نظرًا لأنه تطبيق من تطبيقات النظام لا تحتاج الى تحميله وفي بعض الهواتف يعمل التطبيق بشكل جيد كونه أحد تطبيقات النظام، فتعالى نتحدث عن كيفية إضافة كلمة مرور بشكل يدوي الى هذا التطبيق.
عن طريق تطبيق Google
مدير كلمات مرور جوجل مخبأ ضمن اعدادات حساب جوجل الخاص بك، وللوصول الى مدير كلمات المرور يجب عليك البحث بداخل تطبيق Google وستصل اليه بكل سهولة، سنشرح بكل تفصيل كيفية الوصول الى مدير كلمات المرور وكيفية إضافة كلمة مرور بشكل يدوي اليه، تابع الخطوات من على تطبيق Google
الخطوات
- افتح تطبيق Google على الهاتف
- اضغط على صورتك الشخصية اعلى يمين الشاشة
- اختر Manage your Google Account
- من الخيارات بالأعلى اختر Security
- اختر Password Manager
- اضغط على علامة الزائد المشار اليها في الصورة
- الآن اكتب معلومات الموقع الذي ستسجل الدخول عليه واسم المستخدم الخاص بالموقع وكلمة مرورك
- اضغط على Save اعلى يمين الشاشة لحفظ كلمة المرور
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المصدر الأصلي : عرفني