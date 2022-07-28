علوم وتكنولوجيا

كيفية إضافة كلمة مرور بشكل يدوي على مدير كلمات مرور جوجل

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محمود هاني 0 تبليغ

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إضافة كلمة مرور بشكل يدوي على مدير كلمات جوجل من الأمور السهلة جدًا، جوجل تستعمل مدير لكلمات المرور بسيط ومُضمن في النظام بشكل افتراضي، رغم كونه ليس التطبيق الأكثر غنى في المميزات وهو بسيط جدًا الا ان استعمال مدير كلمات مرور جوجل يبدو أمرًا منطقيًا نظرًا لأنه تطبيق من تطبيقات النظام لا تحتاج الى تحميله وفي بعض الهواتف يعمل التطبيق بشكل جيد كونه أحد تطبيقات النظام، فتعالى نتحدث عن كيفية إضافة كلمة مرور بشكل يدوي الى هذا التطبيق.

كيفية إضافة كلمة مرور بشكل يدوي على مدير كلمات مرور جوجل

عن طريق تطبيق Google

مدير كلمات مرور جوجل مخبأ ضمن اعدادات حساب جوجل الخاص بك، وللوصول الى مدير كلمات المرور يجب عليك البحث بداخل تطبيق Google وستصل اليه بكل سهولة، سنشرح بكل تفصيل كيفية الوصول الى مدير كلمات المرور وكيفية إضافة كلمة مرور بشكل يدوي اليه، تابع الخطوات من على تطبيق Google

الخطوات

  • افتح تطبيق Google على الهاتف
  • اضغط على صورتك الشخصية اعلى يمين الشاشة

كيفية إضافة كلمة مرور بشكل يدوي على مدير كلمات مرور جوجل 1
  • اختر Manage your Google Account
  • من الخيارات بالأعلى اختر Security

كيفية إضافة كلمة مرور بشكل يدوي على مدير كلمات مرور جوجل 2
  • اختر Password Manager

كيفية إضافة كلمة مرور بشكل يدوي على مدير كلمات مرور جوجل 3
  • اضغط على علامة الزائد المشار اليها في الصورة

كيفية إضافة كلمة مرور بشكل يدوي على مدير كلمات مرور جوجل 4
  • الآن اكتب معلومات الموقع الذي ستسجل الدخول عليه واسم المستخدم الخاص بالموقع وكلمة مرورك
  • اضغط على Save اعلى يمين الشاشة لحفظ كلمة المرور

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المصدر الأصلي : عرفني

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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