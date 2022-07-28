شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاي تحقق خسائر رغم نمو الحسابات المجانية والمدفوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُظهر الإصدار المالي للربع الثاني من سبوتيفاي أن عملاق البث لم يشعر بعد بالركود العالمي الذي يلوح في الأفق، على عكس نتفليكس، التي اضطرت إلى الإبلاغ عن انخفاض في قاعدة عملائها الإجمالية، حيث شهدت سبوتيفاي نموًا في كل من الحسابات المجانية والمدفوعة.

ولدي سبوتيفاي 433 مليون مستخدم، ارتفاعًا من 422 مليونًا تم الإبلاغ عنها في نهاية الربع الأول.

و188 مليون من هؤلاء يدفعون مقابل Premium، بزيادة قدرها ستة ملايين مقارنة بثلاثة أشهر، في حين أن أربعة ملايين آخرين قاموا بالتسجيل على أساس الإعلانات المدعومة.

على الرغم من المخاوف على مستوى الصناعة من أن الميزانيات المنزلية ستخفض تكاليف الترفيه للمساعدة في تحرير الأموال التي تشتد الحاجة إليها، إلا أن Spotify تهربت من خفض التكاليف حتى الآن وفقا لما نقلته Engadget.

قالت الشركة إنه بينما كانت تراقب البيئة "غير المؤكدة"، فإنها "مسرورة بمرونة أعمالها." ومع ذلك فإن الشركة أنفقت مبالغ كبيرة للمساعدة في زيادة عدد مستخدميها، من خلال الحملات التسويقية المصممة لإقناع المستخدمين الذين تركوا اشتراكاتهم تنقضي، أو الذين أرادوا التوسع في خطة عائلية.

ساعد هذا الإنفاق التسويقي على إحداث فجوة في الموارد المالية للشركة، حيث سجلت Spotify خسارة ربع سنوية قدرها 194 مليون يورو (197 مليون دولار).

تعتمد الشركة على الزيادات الحادة في الإيرادات لكل من الاشتراكات والإعلانات للمساعدة في موازنة تلك الخسائر. بالإضافة إلى ذلك، فإن خطتها للتركيز على أشكال أرخص من المحتوى الصوتي، مثل البودكاست والكتب الصوتية، يجب أن ترى أن حجم النقد الذي تدفعه لتسميات التسجيل ينخفض ​​إلى مستوى مقبول (لـ Spotify) - حتى إذا استمر فناني التسجيل في إثبات أنهم يتم حرمانهم من الدخل بسبب الإتاوات الصغيرة التي يتم دفعها على أساس كل تيار.