شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية قد تتاح عبر الهواتف المحمولة قريبا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة "سبيس إكس" لهندسة الفضاء طلبًا إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية للحصول على إذن لاستخدام طيف 2 جيجا هرتز لتوفير "خدمة الأقمار الصناعية المتنقلة"، مما يبشر بأن كوكبة "ستارلينك" الفضائية التابعة للشركة ستوفر إنترنت عالي السرعة من الفضاء للهواتف المحمولة في المستقبل القريب.

وتمتلك شركة الفضاء، التي أسسها الملياردير ورائد الأعمال إيلون ماسك، أكثر من 2600 قمر صناعي تابع لكويكبة ستارلينك في المدار، لتوفير خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض، لا سيما في المناطق الريفية التي ليست لديها إمكانية الوصول إلى البنية التحتية للاتصالات الأرضية والأماكن التي تعرضت لكوارث أو نزاع.

ووفقًا للطلب المقدم إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية، الذي نشرته مجلة PCMag الأمريكية التقنية، اليوم الخميس، تسعى الشركة للحصول على إذن لإضافة واستخدام "حمولة معيارية" إلى أقمارها الصناعية "ستارلينك" القادرة على استخدام النطاق اللاسلكي 2 جيجا هرتز لتسهيل "خدمة الأقمار الصناعية المتنقلة".

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن شركة "سبيس إكس" قد تبدأ في تقديم خدماتها لمستخدمي الهواتف المحمولة قريبًا، برغم الغموض الذي يكتنف عملها.

وأوضحت "سبيس إكس"، في طلبها إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية، أن "ستارلينك" ستستخدم لتوفير الإنترنت "المعدات الأرضية الحالية ومحطاتها الخاصة أيضًا، مع إضافة معدات أرضية جديدة لتحسين الأداء للمستهلكين".

وأفادت مجلة PCMag أيضًا بأن خدمة إنترنت ستارلينك "ستُقدَم بوقت استجابة أقل من 50 مللي ثانية، وهو أمر غير ملحوظ تقريبًا للمستهلكين".

