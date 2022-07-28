شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديات كبيرة تواجه شركات التوزيع وسلاسل التوريد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة استقصائية صادرة عن مؤسسة آي دي سي للأبحاث عن إقبال شركات التوزيع وسلاسل التوريد في الشرق الأوسط على اعتماد نهج التقنيات الرقمية أولا بهدف الاستفادة من فرص النمو الضخمة المتاحة في المنطقة، لكنها سلطت الضوء على تحديات كبيرة تواجه الكثير من تلك الشركات في هذا السياق، تشمل انعدام وضوح الرؤية في سلاسل التوريد وقلة المهارات الرقمية والاعتماد على أنظمة تقنية متقادمة.

وتبرز فرص نمو كبيرة ضمن قطاع التوزيع واللوجستيات على وجه الخصوص في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر حيث تعمل الرؤى الوطنية لدعم النمو والتنويع الاقتصادي بالتوازي مع تسارع وتيرة نمو فئة الشباب على دفع الطلب على الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد في المنطقة. فعلى سبيل المثال، يهدف إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية إلى إضافة 320 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول 2030، بينما تستهدف دولة الإمارات مضاعفة المساهمة الاقتصادية للقطاع الصناعي ثلاث مرات خلال السنوات العشر القادمة من خلال استراتيجية "مشروع 300 مليار".

أمام هذه الفرص، تواجه شركات التوزيع وسلاسل التوريد في الشرق الأوسط وأفريقيا تحديات كبيرة مرتبطة بالبيانات والمهارات والأنظمة القديمة وفقا لما أظهرته نتائج دراسة سلاسل التوريد في الشرق الأوسط وأفريقيا للعام 2022 الصادرة عن مؤسسة آي دي سي. حيث أفاد 49 بالمئة من المستطلعين في الدراسة أن قدرات شركاتهم المتعلقة بالبيانات والتحليلات تعاني من البطء وعدم مواكبة التطورات اللحظية، وأشار 43 بالمئة إلى قلة المهارات الرقمية، فيما أشار 43 بالمئة إلى قدم الأنظمة التقنية في شركاتهم.

وأظهرت الدراسة أن معظم الشركات في الشرق الأوسط وأفريقيا لا تزال تعتمد على جداول البيانات والتطبيقات المستقلة لتسيير عمل سلاسل التوريد التابعة لها. حيث تفتقر هذه الأنظمة القديمة إلى قدرات التكامل التي تمكن الشركات من العمل بفعالية ضمن منظومات الصناعة وتعيق قدرتها على الاستفادة من المعلومات التجارية بكفاءة.

وتسفر هذه التحديات عن تأثيرات ملموسة حيال قدرة شركات التوزيع على تلبية الطلب المتزايد بكفاءة. فعلى سبيل المثال، أشار 56 بالمئة من المشاركين في الدراسة إلى انعدام وضوح سلاسل التوريد وقلة المرونة التي تحول دون رؤية متغيرات السوق لحظة بلحظة، مما يعيق القدرة على الاستجابة للفرص والتهديدات الناشئة في السوق. وفي الوقت ذاته، أشار 45 بالمئة إلى مواجهة نقص حاد في المهارات الرقمية، مما يحد من القدرة على تحويل سلاسل التوريد إلى نماذج عمل جديدة.