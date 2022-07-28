تسريب صور Galaxy Z Flip 4 قبيل الإعلان الرسمي

تسربت صور هاتف Galaxy Z Flip 4 الهاتف القابل للطي القادم من سامسونج قبيل الإعلان الرسمي، صور توضح التصميم النهائي للهاتف والألوان الخاصة به، وقد أطلقت سامسونج كذلك Trailer جديد للمؤتمر تشوق فيه الى العديد من النقاط التي يبدو أننا سنراها في هواتفها الجديدة، ننتظر مؤتمر Galaxy Unpacked 2022 الذي ستطلق فيه سامسونج الهواتف الجديدة يوم العاشر من شهر أغسطس المقبل الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، دعنا نستعرض التسريبات والألوان المتوقعة للهاتف والـTrailer كذلك وماذا نتوقع منه.

الـTrailer الخاص بالمؤتمر

تسريب صور Galaxy Z Flip 4

الصور المسربة توضح تصميم الهاتف وانه نفس التصميم المستعمل في هاتف Galaxy Z Flip 3 بشكل واضح، الاختلافات هذا العام ستكون اختلافات ضمنية فقط، أي يمكن ان نرى مفصلة جديدة في الهاتف تساعد حتى في القضاء على التجعد الموجود في منتصف الشاشة، او حتى التخلص من الفراغ الموجود بين نصفي الهاتف، الألوان المسربة مشابهة لألوان العام الماضي فهناك اللون البنفسجي والأسود والأزرق الفاتح واللون القريب من الذهبي

ماذا نتوقع في Galaxy Z Flip 4

من الـTrailer فنتوقع ان يكون هناك تطويرات من ناحية السوفتوير في تقديم تحسينات في الـFlex Mode الخاص بالهاتف لتحسين تجربة هذا الوضع بعيدًا عن امكانية التقاط الصور او استعماله في مكالمات الفيديو او مشاهدة الفيديوهات فلا نعلم ماذا تنوي سامسونج من هذه الناحية، من ناحية الكاميرات فسامسونج تشوق الى تحسين الكاميرات ونتمنى ذلك سواء في هاتف Fold 4 او Flip 4، الهواتف منذ ان صدرت لم تحظى بتغيير حقيقي في الكاميرات ولم تقدم مستوى كاميرات يليق بالمنافسة، اما من ناحية التصميم فكان المُسرب عن الهاتف انه سيحمل تصميمًا جديدًا في المفصلة نفسها للتخلص من الفراغ الموجود بين نصفي الهاتف عند طيه وفي نفس الوقت اعطاء حرية أكبر للشاشة للقضاء على التجعد الموجود في الشاشة.

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