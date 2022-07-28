شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تفرض غرامة مالية كبيرة أخرى على جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار عن قرارها بفرض غرامة مالية كبيرة على شركة جوجل، متهمة إياها بمخالفة القوانين المتعلقة بالإنترنت في البلاد وفقا لما نقلته RT.

وأشارت الهيئة في بيان لها "أنها قررت تغريم شركة جوجل بمبلغ ملياري روبل، بسبب السياسات التي تتبعها منصات يوتيوب التابعة لها، والتي تتعارض مع قوانين مكافحة الاحتكار فيما يتعلق بالإنترنت في روسيا".

وكانت الهيئة قد فتحت تحقيقا بشأن منصات "يوتيوب" ووجدت أن هذه المنصات "تخالف قوانين الاحتكار عبر الإنترنت، وتقوم دون سابق إنذار بحظر أو حجب بعض الحسابات أو المنصات التي تنشر الفيديوهات، ما يخلق بيئة غير تنافسية عبر مواقعها على الشبكة العنكبوتية".

وأوضحت الهيئة "أنها ونتيجة تحقيقاتها السابقة قررت تغريم جوجل بمبلغ ملياري روبل (34.8 مليون دولار تقريبا)، وأن الأخيرة يجب عليها دفع هذه الغرامات في غضون شهرين من تاريخ إصدار وثيقة الغرامة".

وكان قاضي الصلح في منطقة تاجانسكي بموسكو قد فرض على جوجل الشهر الجاري أيضا غرامة مالية بقيمة تزيد على 21 مليار روبل وهي الغرامة الثانية بسبب التعنت في إزالة المعلومات المحظورة.