شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة Tianzhou-3 الصينية تعود نحو الأرض وتحترق فى الغلاف الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب برنامج الرحلات الفضائية المأهولة في الصين أن مركبة Tianzhou-3 عادت نحو الأرض واحترقت في غلافها الجوي وفقا لما نقلته RT.

وجاء في بيان صادر عن المكتب "يوم الأربعاء 27 يوليو الجاري دخلت مركبة Tianzhou-3 الغلاف الجوي للأرض واحترقت فيه بتمام الساعة 11:31 بتوقيت بكين (06:31 بتوقيت موسكو)، معظم المركبة احترق في الجو وبعض أجزائها سقط في المياه جنوبي المحيط الهادئ، وتم التحكم ومتابعة هذه العملية من قبل الخبراء الصينيين المتواجدين على الأرض".

أطلقت Tianzhou-3 نحو المحطة المدارية الصينية في 20 سبتمبر 2021، وحملت للمحطة الطعام والوقود وبزات الفضاء للرواد الذين ذهبوا إلى المحطة على متن مركبة شنتشو -13 وبقوا هناك 6 أشهر تقريبا، وفي 17 يوليو الجاري انفصلت عن المحطة تمام الساعة 10:59 بتوقيت بكين (05:59 بتوقيت موسكو)، واتجهت نحو الأرض.

وكانت وسائل إعلام صينية قد أشارت إلى أن المحطة المدارية الوطنية التي طورتها بكين من المفترض أن تعمل لمدة 10 سنوات في الفضاء، وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال طواقم الرواد)، وستستخدم هذه المحطة أيضا للمشاريع الفضائية الدولية.