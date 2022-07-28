شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكنك تسجيل المكالمات على أيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد ترغب في تسجيل مكالمة تليفونية لعدة أسباب، إذا كنت تجري مقابلة مع شخص ما ، فقد ترغب في تسجيل المحادثة حتى تتمكن من تذكر كل ما تم ذكره، وبدلاً من ذلك، قد ترغب في تدوين ملاحظات حتى لا يفوتك أي شيء مهم عند اتصال أحد العملاء، أو ربما هناك بعض الوصفات الخدعة التي قد يكشفها صديقك ولا تريد أن تفوتها، ومع ذلك ، فإن جهاز Android يجعل من السهل تسجيل مكالمة.

هل يمكنني تسجيل مكالمات WhatsApp على Android وiPhone؟

يقدم العديد من مصنعي الهواتف الذكية مسجلات الهاتف في منتجاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تتيح الكثير من تطبيقات الجهات الخارجية للمستخدمين تسجيل المكالمات على أجهزة Android الخاصة بهم مجانًا، ولكن مع أجهزة iPhone ، فإن الأمور ليست بهذه البساطة، لذلك، لا يمكن تسجيل المكالمات على iPhone.

لماذا لا تسمح Apple بتسجيل المكالمات؟

في نظام iOS، لا يتم تضمين دعم تسجيل المكالمات كما هو الحال في الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android. يتيح لك عدد قليل فقط من تطبيقات الجهات الخارجية ، والتي تتطلب جميعها حلاً، تسجيل المكالمات على أجهزة Apple.

كيف تسجل مكالمة على iPhone بدون تطبيق مجانًا؟

- قم بإجراء مكالمة للفرد الذي تريد تسجيل محادثة معه.

- بعد ذلك، قم بتشغيل مكبر صوت الهاتف.

- لبدء تسجيل محادثتك مع الشخص، ابدأ المُسجل على الجهاز الآخر

هل يعمل Truecaller على iPhone؟

نعم، يعمل Truecaller على iPhone ويقوم تلقائيًا بتحديد البريد العشوائي أو المكالمات غير المرغوب فيها.

هل يوجد في iPhone تسجيل تلقائي للمكالمات؟

لا يمكن تسجيل مكالمة هاتفية في الأصل على iPhone. ستكون هناك حاجة إلى تطبيق تسجيل مكالمات تابع لجهة خارجية.

هل تطبيق Truecaller مجاني لأجهزة iPhone؟

Truecaller هو تطبيق مجاني 100٪ للتنزيل والاستخدام. لفتح المزيد من الميزات ، يمكنك دائمًا شراء عضوية Premium / Pro إذا كنت ترغب في ذلك.

هل يمكنني تسجيل محادثة على جهاز iPhone الخاص بي أثناء التحدث؟

في بعض الأجهزة، يكون تطبيق Apple Voice Memos مثبتًا مسبقًا ومتاحًا مجانًا في متجر التطبيقات، تحقق من تثبيت التطبيق وتشغيله قبل الانتقال.

افتح تطبيق Voice Memos ، وحدد خيار التسجيل، ثم ابدأ في التحدث في ميكروفون الجهاز، هذا ببساطة يحتاج إلى القيام به لفترة وجيزة من الوقت لإنتاج ملف صوتي.