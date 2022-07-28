شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يساعد Google Chrome المستخدمين قريبًا فى تحديد قوة كلمة المرور الخاصة بهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يساعد Google Chrome قريبًا في دفع المستخدمين لاختيار كلمات مرور أقوى مع مؤشر قادم سيُظهر قوة كلمة المرور الخاصة بهم، ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google، تعمل الشركة على تطوير ميزة جديدة لـ Google Chrome والتي ستشير إلى قوة كلمة المرور التي أنشأها المستخدم "مباشرة داخل المتصفح".

الميزة موجودة منذ بعض الوقت وهي متاحة عبر ملحقات المتصفح التي يقدمها العديد من مديري كلمات المرور مثل LastPass و 1Password وDashlane وغيرها، وفي الوقت نفسه، تخطط Google لتضمين الميزة مباشرة في متصفح Chrome.

ميزة "مؤشر قوة كلمة المرور" في Google Chrome: التوفر وتفاصيل أخرى

وفقًا للتقرير، تم رصد ميزة "مؤشر قوة كلمة المرور" في Google Chrome في أحدث إصدارات Chrome كعلامة، يذكر التقرير أيضًا أنه عندما تتلقى هذه الميزة انتشارًا أوسع، فمن المتوقع أن تكون متاحة لأنظمة أساسية متعددة بما في ذلك - Windows و Mac و Linux و ChromeOS وغيرها.

وعلاوة على ذلك، قد تقوم جوجل بتمكين هذه الميزة للمستخدمين إما عند إنشاء كلمة مرور جديدة لحساب أو أثناء تغيير كلمة مرور قديمة، ولكن من غير المرجح أن تعمل الميزة أثناء تسجيل الدخول إلى حساب موجود، يضيف التقرير.

ويقترح التقرير أنه بالنظر إلى أهمية استخدام مدير كلمات مرور مناسب بكلمات مرور قوية، في الواقع، يلتزم معظم المستخدمين فقط بالميزات المضمنة بالفعل في متصفحهم.

ويشير تقرير Google إلى قوة كلمة المرور مباشرة من خلال المتصفح قد يساعد المزيد من المستخدمين على إدراك أن "الاسم وتاريخ الميلاد ليسا آمنين كما يعتقدون"، كما يزعم التقرير.

كيف تخطط Google لجعل كلمات المرور شيئًا من الماضي يذكر التقرير أن Google تخطط لإزالة كلمات المرور ككل، تقوم الشركة بتطوير "مفاتيح المرور" بمساعدة لاعبين رئيسيين آخرين بما في ذلك - Microsoft وApple، مفاتيح المرور هذه هي "حل بدون كلمة مرور" لتدابير المصادقة التي تستخدم "القياسات الحيوية وطرق أخرى لإزالة كلمة المرور"، قامت Google بتفصيل التقدم المحرز في جهودها نحو تطوير مفاتيح المرور في وقت سابق في عام 2022.

علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أنه تم رصد "التزام آخر بـ Chromium" مما يشير إلى خطط الشركة لإضافة زر "إدارة مفاتيح المرور" إلى متصفح Chrome.

وسيساعد هذا الزر القادم المستخدمين على رؤية وحذف مفاتيح المرور المحفوظة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وقد يتم أيضًا دمج الزر في تطبيق الإعدادات على Windows.