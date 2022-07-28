شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيف تسترد حساب TikTok الخاص بك إذا قمت بحذفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا قررت حذف حساب TikTok الخاص بك، فلا يزال بإمكانك استعادة الحساب في ظل ظروف معينة، وهى أنك حذفت حسابك منذ أقل من 30 يومًا، مع قيامك ببعض الخطوات البسيطة التي نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider".



خطوات استرداد حساب TikTok خطوات استرداد حساب TikTok 1. افتح تطبيق TikTok على الشاشة الرئيسية لجهازك المحمول.

2. في الركن الأيمن السفلي من الشاشة، اضغط فوق أيقونة الملف الشخصي.

3. على شاشة ملف التعريف، اضغط فوق تسجيل.

4. في الجزء السفلي من شاشة التسجيل، اضغط فوق تسجيل الدخول بجوار هل لديك حساب بالفعل؟

5. قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك عن طريق الضغط فوق خيار استخدام الهاتف / البريد الإلكتروني/ اسم المستخدم أعلى القائمة.

6. بعد تسجيل الدخول بمعلوماتك، سيتم نقلك إلى شاشة تخبرك أن حسابك قيد التعطيل، لتأكيد رغبتك في استرداد حسابك، اضغط فوق إعادة التنشيط.

سيتم بعد ذلك استرداد حسابك ويمكنك الاستمرار في استخدامه كالمعتاد.

كيفية استرداد حساب TikTok باستخدام اسم المستخدم فقط

يمكنك أحيانًا استرداد حساب TikTok الخاص بك باستخدام اسم المستخدم فقط، وللقيام بذلك، يجب عليك الاتصال بـ TikTok وانتظر ردهم بمزيد من الإرشادات.

ويجب أن تشمل رسالتك على اسم المستخدم مع شرح أنك فقدت الوصول إلى رقم هاتفك وعنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك.