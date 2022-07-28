شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أجهزة Xbox Series X / S ستعمل قريبًا بشكل أسرع قليلاً.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا شعرت يومًا أن جهاز Xbox Series X أو S الجديد يستغرق وقتًا طويلاً للتشغيل، فهناك أخبار جيدة لك، حيث ذكرت The Verge أن أحدث إصدار من Insider للوحة معلومات Xbox يجلب رسومًا متحركة جديدة وأقصر للتمهيد، مما يقلل من وقت بدء التشغيل البارد بحوالي 5 ثوانٍ لوحدات تحكم Xbox Series X / S الأحدث.

ومع أحدث إصدار من تحديث Insider، لاحظ مختبرو Xbox أن وقت بدء التشغيل يكون أسرع بكثير من ذي قبل، وفي وقت لاحق، على Twitter، أكد Josh Munsee، مدير التسويق المتكامل لـ Xbox، أن الفريق عمل على إنشاء رسوم متحركة أقصر للإقلاع، ويقول جوش إن الرسوم المتحركة الجديدة للتمهيد تبلغ 4 ثوانٍ فقط مقارنةً بالرسوم المتحركة الأصلية التي تبلغ 9 ثوانٍ لبدء التشغيل، مما يقلل من وقت بدء التشغيل الإجمالي.

وسيتم أيضًا تشغيل وحدات تحكم Xbox One بشكل أسرع، وعلاوة على ذلك، لن تقتصر هذه التغييرات على أجهزة Xbox Series X و S، سيحصل جهاز Xbox One الأقدم أيضًا على الرسوم المتحركة الجديدة لبدء التشغيل، كما يقول Jake Rosenberg، كبير مديري المنتجات في Xbox.

ومع ذلك، هناك كمية الصيد، إذ سيتم عرض الرسوم المتحركة الجديدة لبدء التشغيل عند ضبط وحدات التحكم على وضع توفير الطاقة وليس في وضع الاستعداد، لذلك، فإن إجمالي وقت التمهيد في وضع Energy Saver لوحدات تحكم Xbox Series X / S ينخفض ​​إلى 15 ثانية من 20 ثانية.

كما طرحت Microsoft مؤخرًا دعم التحديث في الخلفية لوضع Energy Saver، يعد وضع Energy Saver هو الخيار الافتراضي، لذلك لا تحتاج إلى الكثير للاستمتاع بالرسوم المتحركة الجديدة للتمهيد الأقصر، ولا توجد أي معلومات عن موعد إصدار الرسوم المتحركة الجديدة للتمهيد، ولكن، يمكنك تجربتها إذا كنت تقوم بتشغيل أحدث إصدار من Insider من Xbox Dashboard.