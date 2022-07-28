شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أمازن ترفع تكلفة خدمة Prime بنسبة تصل إلى 43% فى المملكة المتحدة وأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن ترفع أمازون أسعار اشتراكها الأساسي بنسبة تصل إلى 43% في المملكة المتحدة وأوروبا اعتبارًا من سبتمبر من هذا العام - وهي أول زيادة من هذا النوع في المملكة المتحدة منذ عام 2014.

وفي رسالة بريد إلكتروني إلى العملاء تلقي باللوم على "زيادة التضخم وتكاليف التشغيل" في الارتفاع، قال عملاق التجارة الإلكترونية إن اشتراكه السنوي Prime سوف يقفز بنسبة 20% في المملكة المتحدة من 79 جنيهاً إسترلينياً إلى 95 جنيهاً إسترلينياً اعتباراً من 15 سبتمبر.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت أمازون برايم ستزيد الاشتراكات في الهند، وهي بلد بها أكثر من 22 مليون مستخدم وتقوم الشركة بإعادة تصميم رئيسية لـ Prime Video، وفي فرنسا، تم زيادة الاشتراك بنسبة 43 في المائة، من 49 يورو سنويًا إلى 69.90 يورو.

وستقوم أمازون أيضًا برفع الأسعار في إسبانيا وإيطاليا بنسبة 39% سنويًا، بينما ستشهد ألمانيا زيادة سنوية بنسبة 30%، وفي الآونة الأخيرة، رفعت الشركة تكاليف Prime فى الولايات المتحدة إلى 139دولارًا سنويًا، مقارنةً بـ 119 دولارًا سابقًا.

ويتضمن Amazon Prime الشحن السريع والوصول إلى المبيعات وبث الأفلام والتلفزيون مجانًا في معظم الأسواق، وتعمل أمازون أيضًا على زيادة التكلفة الشهرية لـ Prime في الأسواق الأوروبية بمقدار 1 جنيه أو 1 يورو شهريًا، وجاء إعلان تغيير السعر قبل أن تنشر أمازون نتائج أرباحها للربع الثاني في 28 يوليو.