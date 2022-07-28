شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سترة فضاء تباع بسعر 2.8 مليون دولار في المزاد.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت سترة ارتداها رائد الفضاء بز ألدرين رقمًا قياسيًا جديدًا لأعلى مبلغ تم دفعه في مزاد لشراء قطعة أثرية طارت للفضاء، وفتح المزاد لشراء سترة ألدرين بمهمة القمر أبولو 11 بسعر 500 ألف دولار في دار Sotheby's في نيويورك.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، فإن السترة هي واحدة من 70 قطعة معروضة من مجموعة Moonwalker البالغة من العمر 92 عامًا، كان ألدرين يرتدي السترة عندما لم يكن يرتدي بدلة الفضاء أبولو 11، وذلك في طريقه من وإلى القمر قبل 53 عامًا.

قال كويج برونينج، رئيس المزاد: "هذه سترة بز ألدرين من أبولو 11.. لن تتكرر"، حيث تجاوزت العطاءات الخاصة بالسترة حاجز المليون دولار بكثير.

أسقط برونينج المطرقة بعد بضع دقائق من بدء المزاد بمبلغ 2،250،000 دولار، ومع تضمين أقساط Sotheby's، تم بيع السترة إلى مشتر لم يذكر اسمه قدم عرضًا عبر الهاتف مقابل 2،772،500 دولار.

وقال برونينج: "هذا رقم قياسي عالمي لأي قطعة أثرية تم الطيران بها في الفضاء"، وكان تم تسجيل الرقم القياسي السابق في عام 2019 بمبلغ 2.055.000 دولار الذي تم دفعه مقابل ميدالية ذهبية نقلها قائد أبولو 11 نيل أرمسترونج إلى سطح القمر، وكانت ميدالية "روبينز"،واحدة من ثلاث ميداليات ذهبية فقط تم نقلها في المهمة.

كانت سترة ألدرين أيضًا واحدة من ثلاث سترات تم نقلها على متن أبولو 11، وهم السترات التي ارتداها أرمسترونج وطيار وحدة القيادة مايكل كولينز موجودة في سميثسونيان، وكذلك سترة تدريب بحجم ألدرين.