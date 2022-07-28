شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: لم نتلق إخطارًا رسميًا بانسحاب روسيا من محطة الفضاء بعد 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت روسيا عناوين الصحف عندما انتشرت أنباء عن قرارها بالانسحاب من محطة الفضاء الدولية (ISS)، لكن وفقًا لوكالة ناسا، لم يتم تلقي إعلان رسمي من الدولة، وقال كل من رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية وأعضاء الفريق على الأرض إنهم لم يسمعوا بأي شيء رسميًا عن الخطط والجميع يعملون معًا في المحطة في هذه اللحظة، ويقومون بإجراء البحوث وصيانة المختبر المداري.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية"، قال مدير ناسا بيل نيلسون عقب أخبار الانسحاب في بيان: "لم يتم إبلاغ ناسا بالقرارات الصادرة عن أي من الشركاء، على الرغم من أننا نواصل بناء القدرات المستقبلية لضمان وجودنا الرئيسي في أماكن مدار الأرض المنخفضة".

ومع ذلك، ذكر إعلان روسيا أنها ستنسحب من محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 'لبناء ما يعادلها، وذلك من كلمات مباشرة من يوري بوريسوف، رئيس وكالة الفضاء الحكومية المعين حديثًا لروسكوزموس.

وقال بوريسوف في اجتماع مع الرئيس الروسى بوتين، في تقرير من صحيفة موسكو تايمز: "أعتقد أنه بحلول ذلك الوقت سنبدأ في تجميع محطة مدارية روسية" ، واصفًا برنامج الفضاء بأنه الأولوية الرئيسية.

وأضاف بوريسوف: "بالطبع، سنفي بجميع التزاماتنا تجاه شركائنا، لكن قرار مغادرة هذه المحطة بعد عام 2024 قد تم اتخاذه".

وبحسب ما ورد أخبر بوريسوف بوتين أن صناعة الفضاء الروسية في وضع "صعب"، مضيفًا أنه سيسعى إلى رفع المستوى، وقبل كل شيء، تزويد الاقتصاد الروسي بخدمات الفضاء الضرورية، مشيرًا إلى الملاحة والاتصالات.

وكشفت وكالة روسكوزموس أيضًا، إنها أكملت النموذج الأول لمحطتها المدارية الجديدة في روسيا، وذكرت وكالة إنترفاكس أن محطة الفضاء الروسية الجديدة ستتكلف 6 مليارات دولار.

ويأتي قرار روسيا بالانسحاب من محطة الفضاء الدولية وسط غزوها المستمر لأوكرانيا، والذي أثار عدة جولات من العقوبات الغربية ضد موسكو، فضلاً عن استمرار دعم الناتو لجهود أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد روسيا.

كما كانت أصدرت وكالة ناسا توبيخًا لوكالة الفضاء الروسية بعد أن عرض ثلاثة رواد فضاء دعاية مناهضة لأوكرانيا على متن محطة الفضاء الدولية.